Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.09.2021)

За даними Центру громадського здоров’я 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 239 171 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 413 772
|
отримали одну дозу, усього
|
5413770
|
3 825 401
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1506598
|
1833424
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
489362
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1078949
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
157 049
|
отримали одну дозу, усього
|
54355
|
отримали дві дози, усього
|
102694
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
41565
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
49779
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
12787
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
52918
Щеплення проводилось 981 мобільною бригадою з імунізації, 2 962 пунктами щеплення та 327 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
874
|
|
44
|
|
925
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
63401
|
|
28140
|
|
8159
|
|
27102
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2288371
|
|
2208865
|
|
53833
|
|
12008463
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2288371
|
2075
|
53833
|
44
|
2208865
|
925
|
м. Київ
|
224492
|
268
|
5281
|
2
|
216150
|
138
|
Вінницька
|
72515
|
34
|
1726
|
2
|
70147
|
45
|
Волинська
|
62647
|
35
|
1206
|
0
|
61181
|
4
|
Дніпропетровська
|
138681
|
108
|
4676
|
8
|
132409
|
66
|
Донецька
|
93827
|
139
|
2479
|
5
|
89983
|
92
|
Житомирська
|
89799
|
63
|
1828
|
0
|
87270
|
11
|
Закарпатська
|
62588
|
24
|
1612
|
0
|
60670
|
13
|
Запорізька
|
106928
|
58
|
2484
|
0
|
103316
|
40
|
Івано-Франківська
|
87886
|
81
|
2120
|
1
|
85028
|
21
|
Київська
|
129517
|
70
|
2797
|
0
|
125560
|
26
|
Кіровоградська
|
20983
|
15
|
874
|
1
|
19911
|
6
|
Луганська
|
28563
|
115
|
1012
|
4
|
26591
|
48
|
Львівська
|
139855
|
121
|
3720
|
1
|
134792
|
68
|
Миколаївська
|
71037
|
33
|
1885
|
1
|
68839
|
19
|
Одеська
|
144617
|
103
|
3081
|
5
|
139052
|
42
|
Полтавська
|
79102
|
28
|
1885
|
0
|
76735
|
15
|
Рівненська
|
80408
|
65
|
1217
|
1
|
78737
|
34
|
Сумська
|
79445
|
43
|
1355
|
0
|
77535
|
40
|
Тернопільська
|
71486
|
73
|
1223
|
0
|
69496
|
38
|
Харківська
|
152208
|
177
|
3687
|
7
|
146288
|
52
|
Херсонська
|
38011
|
120
|
1216
|
0
|
35533
|
6
|
Хмельницька
|
90430
|
93
|
1926
|
2
|
87728
|
48
|
Черкаська
|
82959
|
49
|
1334
|
0
|
80915
|
25
|
Чернівецька
|
81832
|
128
|
1843
|
4
|
78579
|
21
|
Чернігівська
|
58555
|
32
|
1366
|
0
|
56420
|
7