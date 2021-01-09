Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.09.2021)

За даними Центру громадського здоров’я 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 239 171 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 413 772 отримали одну дозу, усього 5413770 отримали дві дози, усього 3 825 401 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1506598 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1833424 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 489362 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 18252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1078949 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 157 049 отримали одну дозу, усього 54355 отримали дві дози, усього 102694 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 41565 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 49779 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 12787 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 52918

Щеплення проводилось 981 мобільною бригадою з імунізації, 2 962 пунктами щеплення та 327 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 874 летальних випадків – 44 одужало (особи) – 925 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 63401 методом ПЛР — 28140 методом ІФА — 8159 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27102 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2288371 одужало (особи) – 2208865 летальних випадків – 53833 проведено ПЛР-тестувань – 12008463

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України