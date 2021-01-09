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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.09.2021)

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За даними Центру громадського здоров’я 31 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 239 171 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 413 772

отримали одну дозу, усього

5413770

отримали дві дози, усього

3 825 401

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1506598

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1833424

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

489362

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1078949

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

157 049

отримали одну дозу, усього

54355

отримали дві дози, усього

102694

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

41565

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

49779

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

12787

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

52918

Щеплення проводилось 981 мобільною бригадою з імунізації,  2 962 пунктами щеплення та 327 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

874
  • летальних випадків –

44
  • одужало (особи) –

925

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

63401
  • методом ПЛР —

28140
  • методом ІФА —

8159
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27102

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2288371
  • одужало (особи) –

2208865
  • летальних випадків –

53833
  • проведено ПЛР-тестувань –

12008463

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2288371

2075

53833

44

2208865

925

м. Київ

224492

268

5281

2

216150

138

Вінницька

72515

34

1726

2

70147

45

Волинська

62647

35

1206

0

61181

4

Дніпропетровська

138681

108

4676

8

132409

66

Донецька

93827

139

2479

5

89983

92

Житомирська

89799

63

1828

0

87270

11

Закарпатська

62588

24

1612

0

60670

13

Запорізька

106928

58

2484

0

103316

40

Івано-Франківська

87886

81

2120

1

85028

21

Київська

129517

70

2797

0

125560

26

Кіровоградська

20983

15

874

1

19911

6

Луганська

28563

115

1012

4

26591

48

Львівська

139855

121

3720

1

134792

68

Миколаївська

71037

33

1885

1

68839

19

Одеська

144617

103

3081

5

139052

42

Полтавська

79102

28

1885

0

76735

15

Рівненська

80408

65

1217

1

78737

34

Сумська

79445

43

1355

0

77535

40

Тернопільська

71486

73

1223

0

69496

38

Харківська

152208

177

3687

7

146288

52

Херсонська

38011

120

1216

0

35533

6

Хмельницька

90430

93

1926

2

87728

48

Черкаська

82959

49

1334

0

80915

25

Чернівецька

81832

128

1843

4

78579

21

Чернігівська

58555

32

1366

0

56420

7
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