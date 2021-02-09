Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 01 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 358 193 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 452125
|
отримали одну дозу, усього
|
5452123
|
3 906 070
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1520055
|
1853660
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
492949
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1080022
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
119 022
|
отримали одну дозу, усього
|
38353
|
отримали дві дози, усього
|
80669
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31566
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
39922
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
4500
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
43034
Щеплення проводилось 906 мобільними бригадами з імунізації, 2 827 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2290848
|
2477
|
53877
|
44
|
2209754
|
889
|
м. Київ
|
224801
|
309
|
5284
|
3
|
216305
|
155
|
Вінницька
|
72601
|
86
|
1728
|
2
|
70182
|
35
|
Волинська
|
62692
|
45
|
1206
|
0
|
61222
|
41
|
Дніпропетровська
|
138798
|
117
|
4681
|
5
|
132497
|
88
|
Донецька
|
93927
|
100
|
2480
|
1
|
89990
|
7
|
Житомирська
|
89876
|
77
|
1828
|
0
|
87302
|
32
|
Закарпатська
|
62609
|
21
|
1612
|
0
|
60677
|
7
|
Запорізька
|
106994
|
66
|
2484
|
0
|
103406
|
90
|
Івано-Франківська
|
87988
|
102
|
2122
|
2
|
85045
|
17
|
Київська
|
129587
|
70
|
2798
|
1
|
125583
|
23
|
Кіровоградська
|
21007
|
24
|
874
|
0
|
19918
|
7
|
Луганська
|
28677
|
114
|
1013
|
1
|
26617
|
26
|
Львівська
|
140038
|
183
|
3729
|
9
|
134827
|
35
|
Миколаївська
|
71073
|
36
|
1885
|
0
|
68854
|
15
|
Одеська
|
144756
|
139
|
3083
|
2
|
139063
|
11
|
Полтавська
|
79198
|
96
|
1886
|
1
|
76747
|
12
|
Рівненська
|
80448
|
40
|
1217
|
0
|
78752
|
15
|
Сумська
|
79498
|
53
|
1355
|
0
|
77565
|
30
|
Тернопільська
|
71593
|
107
|
1223
|
0
|
69544
|
48
|
Харківська
|
152432
|
224
|
3692
|
5
|
146332
|
44
|
Херсонська
|
38114
|
103
|
1222
|
6
|
35565
|
32
|
Хмельницька
|
90492
|
62
|
1928
|
2
|
87750
|
22
|
Черкаська
|
83036
|
77
|
1334
|
0
|
80950
|
35
|
Чернівецька
|
81980
|
148
|
1845
|
2
|
78606
|
27
|
Чернігівська
|
58633
|
78
|
1368
|
2
|
56455
|
35