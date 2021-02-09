Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.09.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 787 летальних випадків – 44 одужало (особи) – 889 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 53715 методом ПЛР — 23522 методом ІФА — 7954 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 22239 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2290848 одужало (особи) – 2209754 летальних випадків – 53877 проведено ПЛР-тестувань – 12031985