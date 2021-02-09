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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.09.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 01 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 358 193 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 452125

отримали одну дозу, усього

5452123

отримали дві дози, усього

3 906 070

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1520055

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1853660

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

492949

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1080022

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

119 022

отримали одну дозу, усього

38353

отримали дві дози, усього

80669

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31566

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

39922

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

4500

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

43034

Щеплення проводилось 906 мобільними бригадами з імунізації,  2 827 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

787
  • летальних випадків –

44
  • одужало (особи) –

889

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

53715
  • методом ПЛР —

23522
  • методом ІФА —

7954
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

22239

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2290848
  • одужало (особи) –

2209754
  • летальних випадків –

53877
  • проведено ПЛР-тестувань –

12031985

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2290848

2477

53877

44

2209754

889

м. Київ

224801

309

5284

3

216305

155

Вінницька

72601

86

1728

2

70182

35

Волинська

62692

45

1206

0

61222

41

Дніпропетровська

138798

117

4681

5

132497

88

Донецька

93927

100

2480

1

89990

7

Житомирська

89876

77

1828

0

87302

32

Закарпатська

62609

21

1612

0

60677

7

Запорізька

106994

66

2484

0

103406

90

Івано-Франківська

87988

102

2122

2

85045

17

Київська

129587

70

2798

1

125583

23

Кіровоградська

21007

24

874

0

19918

7

Луганська

28677

114

1013

1

26617

26

Львівська

140038

183

3729

9

134827

35

Миколаївська

71073

36

1885

0

68854

15

Одеська

144756

139

3083

2

139063

11

Полтавська

79198

96

1886

1

76747

12

Рівненська

80448

40

1217

0

78752

15

Сумська

79498

53

1355

0

77565

30

Тернопільська

71593

107

1223

0

69544

48

Харківська

152432

224

3692

5

146332

44

Херсонська

38114

103

1222

6

35565

32

Хмельницька

90492

62

1928

2

87750

22

Черкаська

83036

77

1334

0

80950

35

Чернівецька

81980

148

1845

2

78606

27

Чернігівська

58633

78

1368

2

56455

35
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