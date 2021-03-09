Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 02 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 510 965 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 498 951
|
отримали одну дозу, усього
|
5498949
|
4 012 016
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1534357
|
1879751
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
498141
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
18252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1081263
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
152 772
|
отримали одну дозу, усього
|
46826
|
отримали дві дози, усього
|
105946
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35874
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
53830
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6153
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
56915
Щеплення проводилось 977 мобільними бригадами з імунізації, 2 962 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
826
|
|
45
|
|
1112
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
52375
|
|
23538
|
|
7305
|
|
21532
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2293541
|
|
2210866
|
|
53922
|
|
12055523
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2293541
|
2693
|
53922
|
45
|
2210866
|
1112
|
м. Київ
|
225122
|
321
|
5285
|
1
|
216477
|
172
|
Вінницька
|
72655
|
54
|
1731
|
3
|
70221
|
39
|
Волинська
|
62744
|
52
|
1206
|
0
|
61229
|
7
|
Дніпропетровська
|
138989
|
191
|
4688
|
7
|
132563
|
66
|
Донецька
|
94084
|
157
|
2481
|
1
|
90083
|
93
|
Житомирська
|
89943
|
67
|
1829
|
1
|
87325
|
23
|
Закарпатська
|
62639
|
30
|
1612
|
0
|
60677
|
0
|
Запорізька
|
107111
|
117
|
2491
|
7
|
103464
|
58
|
Івано-Франківська
|
88073
|
85
|
2123
|
1
|
85085
|
40
|
Київська
|
129702
|
115
|
2802
|
4
|
125630
|
47
|
Кіровоградська
|
21016
|
9
|
874
|
0
|
19925
|
7
|
Луганська
|
28767
|
90
|
1013
|
0
|
26674
|
57
|
Львівська
|
140251
|
213
|
3730
|
1
|
134886
|
59
|
Миколаївська
|
71115
|
42
|
1886
|
1
|
68891
|
37
|
Одеська
|
144992
|
236
|
3086
|
3
|
139069
|
6
|
Полтавська
|
79226
|
28
|
1886
|
0
|
76787
|
40
|
Рівненська
|
80501
|
53
|
1217
|
0
|
78757
|
5
|
Сумська
|
79569
|
71
|
1356
|
1
|
77606
|
41
|
Тернопільська
|
71664
|
71
|
1223
|
0
|
69569
|
25
|
Харківська
|
152663
|
231
|
3699
|
7
|
146430
|
98
|
Херсонська
|
38204
|
90
|
1227
|
5
|
35617
|
52
|
Хмельницька
|
90596
|
104
|
1928
|
0
|
87805
|
55
|
Черкаська
|
83086
|
50
|
1334
|
0
|
80972
|
22
|
Чернівецька
|
82144
|
164
|
1846
|
1
|
78638
|
32
|
Чернігівська
|
58685
|
52
|
1369
|
1
|
56486
|
31