Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 02 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 510 965 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 498 951 отримали одну дозу, усього 5498949 отримали дві дози, усього 4 012 016 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1534357 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1879751 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 498141 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 18252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1081263 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 152 772 отримали одну дозу, усього 46826 отримали дві дози, усього 105946 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35874 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 53830 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6153 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 56915

Щеплення проводилось 977 мобільними бригадами з імунізації, 2 962 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 826 летальних випадків – 45 одужало (особи) – 1112 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 52375 методом ПЛР — 23538 методом ІФА — 7305 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 21532 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2293541 одужало (особи) – 2210866 летальних випадків – 53922 проведено ПЛР-тестувань – 12055523

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України