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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.09.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 02 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 510 965 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 498 951

отримали одну дозу, усього

5498949

отримали дві дози, усього

4 012 016

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1534357

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1879751

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

498141

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

18252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1081263

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

152 772

отримали одну дозу, усього

46826

отримали дві дози, усього

105946

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35874

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

53830

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6153

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

56915

Щеплення проводилось 977 мобільними бригадами з імунізації,  2 962 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

826
  • летальних випадків –

45
  • одужало (особи) –

1112

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

52375
  • методом ПЛР —

23538
  • методом ІФА —

7305
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

21532

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2293541
  • одужало (особи) –

2210866
  • летальних випадків –

53922
  • проведено ПЛР-тестувань –

12055523

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2293541

2693

53922

45

2210866

1112

м. Київ

225122

321

5285

1

216477

172

Вінницька

72655

54

1731

3

70221

39

Волинська

62744

52

1206

0

61229

7

Дніпропетровська

138989

191

4688

7

132563

66

Донецька

94084

157

2481

1

90083

93

Житомирська

89943

67

1829

1

87325

23

Закарпатська

62639

30

1612

0

60677

0

Запорізька

107111

117

2491

7

103464

58

Івано-Франківська

88073

85

2123

1

85085

40

Київська

129702

115

2802

4

125630

47

Кіровоградська

21016

9

874

0

19925

7

Луганська

28767

90

1013

0

26674

57

Львівська

140251

213

3730

1

134886

59

Миколаївська

71115

42

1886

1

68891

37

Одеська

144992

236

3086

3

139069

6

Полтавська

79226

28

1886

0

76787

40

Рівненська

80501

53

1217

0

78757

5

Сумська

79569

71

1356

1

77606

41

Тернопільська

71664

71

1223

0

69569

25

Харківська

152663

231

3699

7

146430

98

Херсонська

38204

90

1227

5

35617

52

Хмельницька

90596

104

1928

0

87805

55

Черкаська

83086

50

1334

0

80972

22

Чернівецька

82144

164

1846

1

78638

32

Чернігівська

58685

52

1369

1

56486

31
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