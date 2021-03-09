03. 09. 2021
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МОЗ закупило понад 14 тисяч флаконів Ремдесивіру для лікування пацієнтів з COVID-19

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31 серпня ДП «Медичні закупівлі України» уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів препарату Ремдесивір. Він використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. 

Участь в аукціоні взяли 4 кваліфікованих учасники. Завдяки високій конкурентності процедури вдалось досягти економії у 1,5 млн гривень, що складає 23,8% від очікуваної вартості препарату. Таким чином, замість 6,3 млн гривень на закупівлю буде витрачено 4,8 млн. Вартість одного флакону - 333,87 грн. 

Закупівля відбулася за спрощеною/допороговою процедурою, оскільки Ремдесивір включено до переліку товарів, необхідних для запобігання поширенню COVID-19: на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину закупівля товарів та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» для спрощених закупівель.

Зазначимо, що ДП МЗУ закуповує Ремдесивір вдруге. Перша закупівля відбулася у вересні-жовтні 2020 року. Тоді ДП МЗУ проводило перемовини з 9 глобальними виробниками. Враховуючи підвищений попит на препарат та відсутність в Україні постачальників Ремдесивіру, ціна склала 19,3 млн грн за 28 200 флаконів (687,86 грн/од). Тоді ДП МЗУ вдалося зекономити 26,7 млн грн при очікуваній вартості 46 млн грн. 

Згідно з цьогорічним договором про закупівлю, законтрактований постачальник має повідомити орієнтовний графік поставки товару протягом 14 робочих днів з моменту підписання такого договору. 

Ремдесивір (торговельна назва Veklury) - розроблений компанією Gilead Sciences, Inc. Препарат дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги

 

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