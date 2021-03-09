Україна однією з перших у світі зможе отримати інноваційні ліки проти CОVID-19, - Віктор Ляшко

У рамках робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум про співпрацю із американською компанією MSD. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“Міністерство охорони здоров’я зацікавлене у розвитку потенціалу системи охорони здоров’я України, а посилення співробітництва з компанією MSD є стратегічним для системи охорони здоров’я України, особливо в умовах пандемії”, - коментує зустріч Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Для Міністерства охорони здоров’я є пріоритетним збільшення пропозицій інноваційних лікарських засобів й імунобіологічних препаратів на ринку України та створення можливості локалізації їх виробництва в Україні на основі міжнародного партнерства, що є одним з кроків до фармацевтичної незалежності. Особливу зацікавленість в локалізації виробництв викликає прийняття закону про державну підтримку проектів із значними інвестиціями, так званих інвест-нянь та зрілість регуляторної системи в обігу лікарських засобів.

Співробітництво з MSD на основі взаємовигоди надасть можливість Україні здійснювати лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, за рахунок забезпечення інноваційними лікарськими засобами.

“Україна вже скоро зможе отримати інноваційні ліки проти CОVID-19 виробництва MSD, - зауважив Віктор Ляшко. - Ми вивчили уроки щодо невчасного підписання контрактів на інноваційні імунобіологічні препарати від CОVID-19, тому нині команда МОЗ працює на випередження”.

Також компанія MSD висловила зацікавленість допомагати Міністерству охорони здоров’я України в провадженні скринінгових програм у рамках виконання програми Президента України “Здорова Україна”.

МОЗ України