07. 09. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та (07.09.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я 06 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 923 423 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 618 798

отримали одну дозу, усього

5618796

отримали дві дози, усього

4 304 627

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1571064

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1945675

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

511583

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

19252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1084037

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

133 922

отримали одну дозу, усього

37380

отримали дві дози, усього

96542

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31119

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

44174

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

5805

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

52824

Щеплення проводилось 882 мобільними бригадами з імунізації,  2 827 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

485
  • летальних випадків –

53
  • одужало (особи) –

1429

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

48 399
  • методом ПЛР —

22 596
  • методом ІФА —

7 811
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17 992

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 300 504
  • одужало (особи) –

2 214 606
  • летальних випадків –

54 054
  • проведено ПЛР-тестувань –

12 131 185

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2300504

2197

54054

53

2214606

1429

м. Київ

225999

304

5291

3

217225

232

Вінницька

72856

56

1732

0

70337

14

Волинська

62877

33

1207

1

61246

4

Дніпропетровська

139488

151

4703

4

132814

51

Донецька

94359

87

2489

2

90279

140

Житомирська

90175

39

1834

0

87487

58

Закарпатська

62705

32

1614

1

60700

14

Запорізька

107460

149

2500

4

103537

21

Івано-Франківська

88267

58

2126

1

85223

13

Київська

129970

69

2806

2

125751

69

Кіровоградська

21077

15

875

1

19944

8

Луганська

28989

111

1015

1

26800

69

Львівська

140715

165

3733

2

135042

68

Миколаївська

71216

25

1889

0

68947

11

Одеська

145493

140

3089

0

139439

135

Полтавська

79399

64

1888

0

76861

57

Рівненська

80710

104

1224

6

78899

53

Сумська

79709

47

1360

3

77699

32

Тернопільська

71909

78

1231

2

69701

48

Харківська

153235

163

3716

6

146651

66

Херсонська

38388

30

1235

5

35693

42

Хмельницька

90807

85

1935

4

87918

60

Черкаська

83209

35

1334

0

81075

77

Чернівецька

82649

119

1855

3

78742

38

Чернігівська

58843

38

1373

2

56596

49
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      