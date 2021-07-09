Оперативна інформація про поширення та (07.09.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 485 летальних випадків – 53 одужало (особи) – 1429 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 48 399 методом ПЛР — 22 596 методом ІФА — 7 811 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 992 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 300 504 одужало (особи) – 2 214 606 летальних випадків – 54 054 проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185