Оперативна інформація про поширення та (07.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 06 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 197, медпрацівників – 37).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 9 923 423 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 618 798
|
отримали одну дозу, усього
|
5618796
|
4 304 627
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1571064
|
1945675
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
511583
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
19252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1084037
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
133 922
|
отримали одну дозу, усього
|
37380
|
отримали дві дози, усього
|
96542
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31119
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
44174
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
5805
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
52824
Щеплення проводилось 882 мобільними бригадами з імунізації, 2 827 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2300504
|
2197
|
54054
|
53
|
2214606
|
1429
|
м. Київ
|
225999
|
304
|
5291
|
3
|
217225
|
232
|
Вінницька
|
72856
|
56
|
1732
|
0
|
70337
|
14
|
Волинська
|
62877
|
33
|
1207
|
1
|
61246
|
4
|
Дніпропетровська
|
139488
|
151
|
4703
|
4
|
132814
|
51
|
Донецька
|
94359
|
87
|
2489
|
2
|
90279
|
140
|
Житомирська
|
90175
|
39
|
1834
|
0
|
87487
|
58
|
Закарпатська
|
62705
|
32
|
1614
|
1
|
60700
|
14
|
Запорізька
|
107460
|
149
|
2500
|
4
|
103537
|
21
|
Івано-Франківська
|
88267
|
58
|
2126
|
1
|
85223
|
13
|
Київська
|
129970
|
69
|
2806
|
2
|
125751
|
69
|
Кіровоградська
|
21077
|
15
|
875
|
1
|
19944
|
8
|
Луганська
|
28989
|
111
|
1015
|
1
|
26800
|
69
|
Львівська
|
140715
|
165
|
3733
|
2
|
135042
|
68
|
Миколаївська
|
71216
|
25
|
1889
|
0
|
68947
|
11
|
Одеська
|
145493
|
140
|
3089
|
0
|
139439
|
135
|
Полтавська
|
79399
|
64
|
1888
|
0
|
76861
|
57
|
Рівненська
|
80710
|
104
|
1224
|
6
|
78899
|
53
|
Сумська
|
79709
|
47
|
1360
|
3
|
77699
|
32
|
Тернопільська
|
71909
|
78
|
1231
|
2
|
69701
|
48
|
Харківська
|
153235
|
163
|
3716
|
6
|
146651
|
66
|
Херсонська
|
38388
|
30
|
1235
|
5
|
35693
|
42
|
Хмельницька
|
90807
|
85
|
1935
|
4
|
87918
|
60
|
Черкаська
|
83209
|
35
|
1334
|
0
|
81075
|
77
|
Чернівецька
|
82649
|
119
|
1855
|
3
|
78742
|
38
|
Чернігівська
|
58843
|
38
|
1373
|
2
|
56596
|
49