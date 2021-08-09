Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 07 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено всього 10 073 041 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 666 019 отримали одну дозу, усього 5666017 отримали дві дози, усього 4 407 024 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1585491 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1970758 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 518054 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 19252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1085277 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 149 618 отримали одну дозу, усього 47221 отримали дві дози, усього 102397 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32782 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 54012 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 8049 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 54775

Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації, 2 986 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 017 летальних випадків – 60 одужало (особи) – 1 411 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 67 391 методом ПЛР — 28 990 методом ІФА — 8 110 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 30 291 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 303 276 одужало (особи) – 2 216 017 летальних випадків – 54 114 проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України