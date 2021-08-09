Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 07 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено всього 10 073 041 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 666 019
|
отримали одну дозу, усього
|
5666017
|
4 407 024
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1585491
|
1970758
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
518054
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
19252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1085277
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
149 618
|
отримали одну дозу, усього
|
47221
|
отримали дві дози, усього
|
102397
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32782
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
54012
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
8049
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
54775
Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації, 2 986 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2303276
|
2772
|
54114
|
60
|
2216017
|
1411
|
м. Київ
|
226347
|
348
|
5293
|
2
|
217451
|
226
|
Вінницька
|
72920
|
64
|
1732
|
0
|
70347
|
10
|
Волинська
|
62950
|
73
|
1208
|
1
|
61253
|
7
|
Дніпропетровська
|
139619
|
131
|
4707
|
4
|
132953
|
139
|
Донецька
|
94479
|
120
|
2500
|
11
|
90408
|
129
|
Житомирська
|
90248
|
73
|
1834
|
0
|
87515
|
28
|
Закарпатська
|
62718
|
13
|
1614
|
0
|
60712
|
12
|
Запорізька
|
107638
|
178
|
2505
|
5
|
103581
|
44
|
Івано-Франківська
|
88337
|
70
|
2128
|
2
|
85245
|
22
|
Київська
|
130057
|
87
|
2810
|
4
|
125813
|
62
|
Кіровоградська
|
21096
|
19
|
875
|
0
|
19954
|
10
|
Луганська
|
29112
|
123
|
1017
|
2
|
26830
|
30
|
Львівська
|
140872
|
157
|
3738
|
5
|
135080
|
38
|
Миколаївська
|
71268
|
52
|
1889
|
0
|
68976
|
29
|
Одеська
|
145645
|
152
|
3095
|
6
|
139498
|
59
|
Полтавська
|
79467
|
68
|
1889
|
1
|
76874
|
13
|
Рівненська
|
80853
|
143
|
1224
|
0
|
78929
|
30
|
Сумська
|
79752
|
43
|
1362
|
2
|
77737
|
38
|
Тернопільська
|
71998
|
89
|
1231
|
0
|
69752
|
51
|
Харківська
|
153483
|
248
|
3723
|
7
|
146777
|
126
|
Херсонська
|
38512
|
124
|
1235
|
0
|
35756
|
63
|
Хмельницька
|
90911
|
104
|
1935
|
0
|
87951
|
33
|
Черкаська
|
83285
|
76
|
1334
|
0
|
81228
|
153
|
Чернівецька
|
82846
|
197
|
1860
|
5
|
78783
|
41
|
Чернігівська
|
58863
|
20
|
1376
|
3
|
56614
|
18