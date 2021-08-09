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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.09.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 07 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 254, медпрацівників – 46).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено всього 10 073 041 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 666 019

отримали одну дозу, усього

5666017

отримали дві дози, усього

4 407 024

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1585491

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1970758

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

518054

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

19252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1085277

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

149 618

отримали одну дозу, усього

47221

отримали дві дози, усього

102397

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32782

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

54012

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

8049

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

54775

Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації,  2 986 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 017
  • летальних випадків –

60
  • одужало (особи) –

1 411

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

67 391
  • методом ПЛР —

28 990
  • методом ІФА —

8 110
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

30 291

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 303 276
  • одужало (особи) –

2 216 017
  • летальних випадків –

54 114
  • проведено ПЛР-тестувань –

12 160 175

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2303276

2772

54114

60

2216017

1411

м. Київ

226347

348

5293

2

217451

226

Вінницька

72920

64

1732

0

70347

10

Волинська

62950

73

1208

1

61253

7

Дніпропетровська

139619

131

4707

4

132953

139

Донецька

94479

120

2500

11

90408

129

Житомирська

90248

73

1834

0

87515

28

Закарпатська

62718

13

1614

0

60712

12

Запорізька

107638

178

2505

5

103581

44

Івано-Франківська

88337

70

2128

2

85245

22

Київська

130057

87

2810

4

125813

62

Кіровоградська

21096

19

875

0

19954

10

Луганська

29112

123

1017

2

26830

30

Львівська

140872

157

3738

5

135080

38

Миколаївська

71268

52

1889

0

68976

29

Одеська

145645

152

3095

6

139498

59

Полтавська

79467

68

1889

1

76874

13

Рівненська

80853

143

1224

0

78929

30

Сумська

79752

43

1362

2

77737

38

Тернопільська

71998

89

1231

0

69752

51

Харківська

153483

248

3723

7

146777

126

Херсонська

38512

124

1235

0

35756

63

Хмельницька

90911

104

1935

0

87951

33

Черкаська

83285

76

1334

0

81228

153

Чернівецька

82846

197

1860

5

78783

41

Чернігівська

58863

20

1376

3

56614

18
 
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