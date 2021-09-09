Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 08 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено всього 10 234 210 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 722 212
|
отримали одну дозу, усього
|
5722210
|
4 512 000
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1603303
|
1999394
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
526533
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
19252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1086543
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
161 169
|
отримали одну дозу, усього
|
56193
|
отримали дві дози, усього
|
104976
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
37178
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
59949
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
10367
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
53675
Щеплення проводилось 1004 мобільними бригадами з імунізації, 2 948 пунктами щеплення та 339 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2306939
|
3663
|
54175
|
61
|
2217563
|
1546
|
м. Київ
|
226726
|
379
|
5295
|
2
|
217700
|
249
|
Вінницька
|
73044
|
124
|
1732
|
0
|
70380
|
33
|
Волинська
|
63043
|
93
|
1210
|
2
|
61261
|
8
|
Дніпропетровська
|
139828
|
209
|
4716
|
9
|
133017
|
64
|
Донецька
|
94646
|
167
|
2505
|
5
|
90591
|
183
|
Житомирська
|
90411
|
163
|
1835
|
1
|
87573
|
58
|
Закарпатська
|
62743
|
25
|
1615
|
1
|
60723
|
11
|
Запорізька
|
107801
|
163
|
2511
|
6
|
103658
|
77
|
Івано-Франківська
|
88471
|
134
|
2133
|
5
|
85282
|
37
|
Київська
|
130173
|
116
|
2813
|
3
|
125917
|
104
|
Кіровоградська
|
21114
|
18
|
876
|
1
|
19965
|
11
|
Луганська
|
29262
|
150
|
1019
|
2
|
26896
|
66
|
Львівська
|
141190
|
318
|
3738
|
0
|
135157
|
77
|
Миколаївська
|
71319
|
51
|
1890
|
1
|
68999
|
23
|
Одеська
|
145867
|
222
|
3098
|
3
|
139615
|
117
|
Полтавська
|
79546
|
79
|
1890
|
1
|
76883
|
9
|
Рівненська
|
80946
|
93
|
1226
|
2
|
78976
|
47
|
Сумська
|
79865
|
113
|
1362
|
0
|
77776
|
39
|
Тернопільська
|
72157
|
159
|
1232
|
1
|
69817
|
65
|
Харківська
|
153785
|
302
|
3729
|
6
|
146837
|
60
|
Херсонська
|
38605
|
93
|
1235
|
0
|
35786
|
30
|
Хмельницька
|
91041
|
130
|
1936
|
1
|
87997
|
46
|
Черкаська
|
83366
|
81
|
1335
|
1
|
81284
|
56
|
Чернівецька
|
83029
|
183
|
1864
|
4
|
78829
|
46
|
Чернігівська
|
58961
|
98
|
1380
|
4
|
56644
|
30