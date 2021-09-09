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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.09.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 08 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено всього 10 234 210 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 722 212

отримали одну дозу, усього

5722210

отримали дві дози, усього

4 512 000

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1603303

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

1999394

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

526533

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

19252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1086543

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

161 169

отримали одну дозу, усього

56193

отримали дві дози, усього

104976

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

37178

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

59949

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

10367

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

53675

Щеплення проводилось 1004 мобільними бригадами з імунізації,  2 948 пунктами щеплення та 339 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

981
  • летальних випадків –

61
  • одужало (особи) –

1546

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

62730
  • методом ПЛР —

27895
  • методом ІФА —

9397
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25438

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2306939
  • одужало (особи) –

2217563
  • летальних випадків –

54175
  • проведено ПЛР-тестувань –

12188070

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2306939

3663

54175

61

2217563

1546

м. Київ

226726

379

5295

2

217700

249

Вінницька

73044

124

1732

0

70380

33

Волинська

63043

93

1210

2

61261

8

Дніпропетровська

139828

209

4716

9

133017

64

Донецька

94646

167

2505

5

90591

183

Житомирська

90411

163

1835

1

87573

58

Закарпатська

62743

25

1615

1

60723

11

Запорізька

107801

163

2511

6

103658

77

Івано-Франківська

88471

134

2133

5

85282

37

Київська

130173

116

2813

3

125917

104

Кіровоградська

21114

18

876

1

19965

11

Луганська

29262

150

1019

2

26896

66

Львівська

141190

318

3738

0

135157

77

Миколаївська

71319

51

1890

1

68999

23

Одеська

145867

222

3098

3

139615

117

Полтавська

79546

79

1890

1

76883

9

Рівненська

80946

93

1226

2

78976

47

Сумська

79865

113

1362

0

77776

39

Тернопільська

72157

159

1232

1

69817

65

Харківська

153785

302

3729

6

146837

60

Херсонська

38605

93

1235

0

35786

30

Хмельницька

91041

130

1936

1

87997

46

Черкаська

83366

81

1335

1

81284

56

Чернівецька

83029

183

1864

4

78829

46

Чернігівська

58961

98

1380

4

56644

30
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