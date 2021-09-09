Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (09.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 08 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 342, медпрацівників – 63).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено всього 10 234 210 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 722 212 отримали одну дозу, усього 5722210 отримали дві дози, усього 4 512 000 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1603303 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 1999394 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 526533 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 19252 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1086543 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 161 169 отримали одну дозу, усього 56193 отримали дві дози, усього 104976 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 37178 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 59949 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 10367 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 53675

Щеплення проводилось 1004 мобільними бригадами з імунізації, 2 948 пунктами щеплення та 339 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 981 летальних випадків – 61 одужало (особи) – 1546 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 62730 методом ПЛР — 27895 методом ІФА — 9397 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25438 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2306939 одужало (особи) – 2217563 летальних випадків – 54175 проведено ПЛР-тестувань – 12188070

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України