Віктор Ляшко: «Вакцинація від коронавірусу дозволить нам повернутися до звичного доковідного життя»

За словами міністра, наразі маємо перевищення загальнонаціонального індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих та тенденції до збільшення госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

«При цьому ситуація не є критичною, в основному стрімкі зміни в індикаторах пояснюються законом малих чисел, коли зміни в абсолютних цифрах показують великі зміни у відносних. Тому, наслідуючи практику європейських країн та США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного», – зазначає Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працює над змінами до карантинних норм аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям.

Зокрема, передбачається, що більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі.

При цьому для жовтого рівня епідемічної небезпеки буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня – потрібен буде повний курс щеплення.

Як приклад, робота закладів освіти у жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.

«Лише коли постанова набере чинності, а це 7 днів від дня її розгляду на уряді, пропонуємо скликати засідання національної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій питання для встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки. До того часу всі, і зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами зеленого рівня», – пояснив міністр.

Нагадаємо, що аби убезпечити населення від коронавірусу в Україні вже зробили понад 10 млн щеплень. 5 мільйонів 666 тисяч 17 людей отримали принаймні одну дозу – 4 мільйони 407 тисяч 24 з них завершили курс антиковідної вакцинації. Це медики, освітяни, військові, соцпрацівники, літні люди та інші українці, які захищені від COVID-19.

Також в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС.

Не відкладайте щеплення на потім! Записуйтесь на вакцинацію при першій нагоді! Вакцинація – це дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19.

