09. 09. 2021
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Віктор Ляшко: «Вакцинація від коронавірусу дозволить нам повернутися до звичного доковідного життя»

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За словами міністра, наразі маємо перевищення загальнонаціонального індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих та тенденції до збільшення госпіталізацій пацієнтів із COVID-19. 

«При цьому ситуація не є критичною, в основному стрімкі зміни в індикаторах пояснюються законом малих чисел, коли зміни в абсолютних цифрах показують великі зміни у відносних. Тому, наслідуючи практику європейських країн та США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного», – зазначає Віктор Ляшко.  

Міністерство охорони здоров’я спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працює над змінами до карантинних норм аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям. 

Зокрема, передбачається, що більшість обмежень, які передбачені в жовтому та червоному рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи та відвідувачі.

При цьому для жовтого рівня епідемічної небезпеки буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня – потрібен буде повний курс щеплення. 
Як приклад,  робота закладів освіти у жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою. 

«Лише коли постанова набере чинності, а це 7 днів від дня її розгляду на уряді, пропонуємо скликати засідання національної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій питання для встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки. До того часу всі, і зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами зеленого рівня», – пояснив міністр.

Нагадаємо, що аби убезпечити населення від коронавірусу в Україні  вже зробили понад 10 млн щеплень. 5 мільйонів 666 тисяч 17 людей отримали принаймні одну дозу – 4 мільйони 407 тисяч 24 з них завершили курс антиковідної вакцинації. Це медики, освітяни, військові, соцпрацівники, літні люди та інші українці, які захищені від COVID-19. 

Також в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС.

Не відкладайте щеплення на потім! Записуйтесь на вакцинацію при першій нагоді! Вакцинація – це дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. 
 

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