Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.09.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 056 летальних випадків – 76 одужало (особи) – 1 310 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60 981 методом ПЛР — 28 961 методом ІФА — 6 784 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25 236 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 310 554 одужало (особи) – 2 218 873 летальних випадків – 54 251 проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031