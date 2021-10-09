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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.09.21)

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За даними Центру громадського здоров’я 09 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 407 825 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 789 254

отримали одну дозу, усього

5789252

отримали дві дози, усього

4618573

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1624978

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2032287

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

537765

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

19252

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1087785

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

173 615

отримали одну дозу, усього

67042

отримали дві дози, усього

106573

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

42167

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64521

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13622

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

53305

Щеплення проводилось 1010 мобільними бригадами з імунізації,  2 977 пунктами щеплення та 337 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 056
  • летальних випадків –

76
  • одужало (особи) –

1 310

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60 981
  • методом ПЛР —

28 961
  • методом ІФА —

6 784
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25 236

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 310 554
  • одужало (особи) –

2 218 873
  • летальних випадків –

54 251
  • проведено ПЛР-тестувань –

12 217 031

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2310554

3615

54251

76

2218873

1310

м. Київ

227132

406

5298

3

217929

229

Вінницька

73142

98

1734

2

70420

40

Волинська

63134

91

1210

0

61273

12

Дніпропетровська

140024

196

4723

7

133058

41

Донецька

94756

110

2507

2

90689

98

Житомирська

90523

112

1838

3

87596

23

Закарпатська

62765

22

1615

0

60733

10

Запорізька

107966

165

2515

4

103712

54

Івано-Франківська

88561

90

2139

6

85366

84

Київська

130335

162

2816

3

125990

73

Кіровоградська

21127

13

876

0

19986

21

Луганська

29371

109

1019

0

26953

57

Львівська

141482

292

3741

3

135200

43

Миколаївська

71388

69

1890

0

69042

43

Одеська

146100

233

3105

7

139661

46

Полтавська

79616

70

1892

2

76911

28

Рівненська

81056

110

1226

0

79000

24

Сумська

79943

78

1363

1

77829

53

Тернопільська

72304

147

1233

1

69884

67

Харківська

154126

341

3736

7

146932

95

Херсонська

38702

97

1246

11

35836

50

Хмельницька

91232

191

1943

7

88037

40

Черкаська

83465

99

1335

0

81300

16

Чернівецька

83264

235

1870

6

78872

43

Чернігівська

59040

79

1381

1

56664

20
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