Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 09 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 407 825 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 789 254
|
отримали одну дозу, усього
|
5789252
|
4618573
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1624978
|
2032287
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
537765
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
19252
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1087785
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
173 615
|
отримали одну дозу, усього
|
67042
|
отримали дві дози, усього
|
106573
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
42167
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
64521
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13622
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
53305
Щеплення проводилось 1010 мобільними бригадами з імунізації, 2 977 пунктами щеплення та 337 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2310554
|
3615
|
54251
|
76
|
2218873
|
1310
|
м. Київ
|
227132
|
406
|
5298
|
3
|
217929
|
229
|
Вінницька
|
73142
|
98
|
1734
|
2
|
70420
|
40
|
Волинська
|
63134
|
91
|
1210
|
0
|
61273
|
12
|
Дніпропетровська
|
140024
|
196
|
4723
|
7
|
133058
|
41
|
Донецька
|
94756
|
110
|
2507
|
2
|
90689
|
98
|
Житомирська
|
90523
|
112
|
1838
|
3
|
87596
|
23
|
Закарпатська
|
62765
|
22
|
1615
|
0
|
60733
|
10
|
Запорізька
|
107966
|
165
|
2515
|
4
|
103712
|
54
|
Івано-Франківська
|
88561
|
90
|
2139
|
6
|
85366
|
84
|
Київська
|
130335
|
162
|
2816
|
3
|
125990
|
73
|
Кіровоградська
|
21127
|
13
|
876
|
0
|
19986
|
21
|
Луганська
|
29371
|
109
|
1019
|
0
|
26953
|
57
|
Львівська
|
141482
|
292
|
3741
|
3
|
135200
|
43
|
Миколаївська
|
71388
|
69
|
1890
|
0
|
69042
|
43
|
Одеська
|
146100
|
233
|
3105
|
7
|
139661
|
46
|
Полтавська
|
79616
|
70
|
1892
|
2
|
76911
|
28
|
Рівненська
|
81056
|
110
|
1226
|
0
|
79000
|
24
|
Сумська
|
79943
|
78
|
1363
|
1
|
77829
|
53
|
Тернопільська
|
72304
|
147
|
1233
|
1
|
69884
|
67
|
Харківська
|
154126
|
341
|
3736
|
7
|
146932
|
95
|
Херсонська
|
38702
|
97
|
1246
|
11
|
35836
|
50
|
Хмельницька
|
91232
|
191
|
1943
|
7
|
88037
|
40
|
Черкаська
|
83465
|
99
|
1335
|
0
|
81300
|
16
|
Чернівецька
|
83264
|
235
|
1870
|
6
|
78872
|
43
|
Чернігівська
|
59040
|
79
|
1381
|
1
|
56664
|
20