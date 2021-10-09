«Перевірте вакцинальний статус дитини, переконайтеся, що вона захищена», — Ігор Кузін

«Рівень вакцинації від кору, паротиту, краснухи, поліомієліту та інших інфекційних хвороб не досягає рекомендованих МОЗ України і Всесвітньою організацією охорони здоров’я показників. Адже через COVID-19 дуже багато батьків пропустили чергове щеплення своїх дітей», — про це розповів Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я-головний державний санітарий лікар України в онлайн-інтерв’ю з Катериною Булавіновою, медичною експерткою UNICEF.

Він звернувся до всіх батьків із порадою перевірити вакцинальний статус їхньої дитини, щоби переконатися, що вона отримала повний курс щеплень відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень.

До Національного календаря внесені вакцини від 10 інфекційних захворювань: кашлюка, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекції), гепатиту В та поліомієліту.

Держава забезпечує ці вакцини власним коштом, тобто громадяни отримують їх безоплатно. Та попри те, що регіони повністю забезпечені необхідною кількістю вакцин, темпи щеплення повільні. За інформацією Центру громадського здоров’я, на кінець червня тільки 38 % дітей у віці 6 років вакциновані від поліомієліту і 31,6 % — від дифтерії та правця.

МОЗ України