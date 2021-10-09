Ліки за програмами державних закупівель їдуть в регіони

Протягом року Міністерство охорони здоров`я закуповує за державні кошти ліки, отримувати які українці можуть безоплатно.
Майже щодня ліки відвантажуються та прямують до того чи іншого регіону. Вони розподіляються в обласні департаменти охорони здоров’я і кожен департамент “на місці” розподіляє ліки між конкретними закладами охорони здоров’я.
Від наявності деяких препаратів інколи залежить не тільки здоров’я, а й життя пацієнтів. Тож від сьогодні будемо коротко інформувати вас про нові поставки ліків.
Отже, за минулий тиждень у регіони відправлено ліків загалом на понад 104 млн грн. Серед них:
за напрямком “Доросла онкологія”
- Дазатиніб - 3,4 тис. табл.
- Доксорубіцин - 4,6 тис. амп.
- Леналідомід - 3,9 тис. табл.
- Трастузумаб - 1,3 тис.амп.
за напрямком “Муковісцидоз дорослі”
- Дорназа Альфа - 4,8 тис. амп.
за напрямком “Серцево-судинні захворювання”
- Фондапаринукс натрію - 2,7 тис. амп.
за напрямком “Орфанні метаболічні”
- Алглюкозидаза альфа - 97 од. порошк.
- Ідурсульфаза - 294 флак.
за напрямком “Первинні імунодефіцити діти”
- Імуноглобулін людини для внутрішньовенного - 2,7 тис. флаконів (по 100мл та 50 мл) та підшкірного введення - 1140 флаконів (по 10 мл та 20 мл)
за напрямком “Первинні імунодефіцити дорослі”
- Імуноглобулін людини для внутрішньовенного - 18 флаконів (по 100мл та 50 мл) та підшкірного введення - 47 флаконів (по 10 мл та 20 мл)
а також
- Правцевий імуноглобулін - 100,5 МО (67 флаконів)
- Протидифтерійна сироватка - 490 тис. МО (49 флаконів)
Найближчим часом ці лікарські засоби будуть доступні у лікарнях. Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна
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на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь
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на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я
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на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)
Детальна інформація про поставки ліків та препаратів є у розділі «Накази» на сайті МОЗ за посиланням http://moz.gov.ua/nakazi-moz
Нагадуємо: препарати закуповуються у межах бюджету, котрий щорічно приймає ВРУ, у 2021 р. він становить понад 8,9 млрд грн. Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій.
МОЗ України