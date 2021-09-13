Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 12 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 710 944 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 906 742 отримали одну дозу, усього 5906740 отримали дві дози, усього 4 804 204 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1657358 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2093208 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 558228 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20052 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1090709 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 45 148 отримали одну дозу, усього 16930 отримали дві дози, усього 28218 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 7813 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 18168 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2979 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 800 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 15388

Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації, 1 004 пунктами щеплення та 353 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 833 летальних випадків – 18 одужало (особи) – 758 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 21474 методом ПЛР — 10668 методом ІФА — 1659 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 9147 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2317824 одужало (особи) – 2221868 летальних випадків – 54360 проведено ПЛР-тестувань – 12279748

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України