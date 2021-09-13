Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 12 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 710 944 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 906 742
|
отримали одну дозу, усього
|
5906740
|
отримали дві дози, усього
|
4 804 204
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1657358
|
2093208
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
558228
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20052
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1090709
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
45 148
|
отримали одну дозу, усього
|
16930
|
отримали дві дози, усього
|
28218
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
7813
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
18168
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2979
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
800
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15388
Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації, 1 004 пунктами щеплення та 353 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
833
|
|
18
|
|
758
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
21474
|
|
10668
|
|
1659
|
|
9147
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2317824
|
|
2221868
|
|
54360
|
|
12279748
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2317824
|
1205
|
54360
|
18
|
2221868
|
758
|
м. Київ
|
227861
|
166
|
5308
|
1
|
218287
|
90
|
Вінницька
|
73318
|
44
|
1738
|
0
|
70509
|
10
|
Волинська
|
63347
|
79
|
1213
|
1
|
61297
|
2
|
Дніпропетровська
|
140534
|
60
|
4728
|
0
|
133298
|
125
|
Донецька
|
95019
|
18
|
2508
|
0
|
90881
|
3
|
Житомирська
|
90887
|
88
|
1845
|
2
|
87662
|
8
|
Закарпатська
|
62819
|
1
|
1615
|
0
|
60733
|
0
|
Запорізька
|
108210
|
18
|
2525
|
0
|
103933
|
66
|
Івано-Франківська
|
88791
|
41
|
2141
|
0
|
85498
|
27
|
Київська
|
130580
|
29
|
2819
|
0
|
126075
|
0
|
Кіровоградська
|
21171
|
7
|
877
|
1
|
19995
|
2
|
Луганська
|
29566
|
37
|
1019
|
0
|
27000
|
0
|
Львівська
|
142064
|
86
|
3745
|
1
|
135316
|
34
|
Миколаївська
|
71530
|
45
|
1893
|
2
|
69097
|
18
|
Одеська
|
146543
|
56
|
3111
|
0
|
139886
|
51
|
Полтавська
|
79720
|
5
|
1892
|
0
|
76946
|
0
|
Рівненська
|
81235
|
13
|
1229
|
1
|
79061
|
15
|
Сумська
|
80126
|
25
|
1366
|
1
|
77879
|
8
|
Тернопільська
|
72760
|
148
|
1234
|
0
|
70028
|
41
|
Харківська
|
154694
|
45
|
3748
|
3
|
147142
|
83
|
Херсонська
|
38876
|
13
|
1255
|
0
|
36184
|
149
|
Хмельницька
|
91490
|
4
|
1946
|
0
|
88130
|
0
|
Черкаська
|
83681
|
42
|
1336
|
0
|
81338
|
15
|
Чернівецька
|
83824
|
120
|
1884
|
5
|
78955
|
11
|
Чернігівська
|
59178
|
15
|
1385
|
0
|
56738
|
0