13. 09. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.09.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я 12 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 710 944 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 906 742

отримали одну дозу, усього

5906740

отримали дві дози, усього

4 804 204

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1657358

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

2093208

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

558228

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20052

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1090709

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

45 148

отримали одну дозу, усього

16930

отримали дві дози, усього

28218

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

7813

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

18168

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2979

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

800

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15388

Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації,  1 004 пунктами щеплення та 353 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

833
  • летальних випадків –

18
  • одужало (особи) –

758

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

21474
  • методом ПЛР —

10668
  • методом ІФА —

1659
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

9147

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2317824
  • одужало (особи) –

2221868
  • летальних випадків –

54360
  • проведено ПЛР-тестувань –

12279748

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2317824

1205

54360

18

2221868

758

м. Київ

227861

166

5308

1

218287

90

Вінницька

73318

44

1738

0

70509

10

Волинська

63347

79

1213

1

61297

2

Дніпропетровська

140534

60

4728

0

133298

125

Донецька

95019

18

2508

0

90881

3

Житомирська

90887

88

1845

2

87662

8

Закарпатська

62819

1

1615

0

60733

0

Запорізька

108210

18

2525

0

103933

66

Івано-Франківська

88791

41

2141

0

85498

27

Київська

130580

29

2819

0

126075

0

Кіровоградська

21171

7

877

1

19995

2

Луганська

29566

37

1019

0

27000

0

Львівська

142064

86

3745

1

135316

34

Миколаївська

71530

45

1893

2

69097

18

Одеська

146543

56

3111

0

139886

51

Полтавська

79720

5

1892

0

76946

0

Рівненська

81235

13

1229

1

79061

15

Сумська

80126

25

1366

1

77879

8

Тернопільська

72760

148

1234

0

70028

41

Харківська

154694

45

3748

3

147142

83

Херсонська

38876

13

1255

0

36184

149

Хмельницька

91490

4

1946

0

88130

0

Черкаська

83681

42

1336

0

81338

15

Чернівецька

83824

120

1884

5

78955

11

Чернігівська

59178

15

1385

0

56738

0
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      