Іноземці та особи без громадянства можуть вакцинуватися від COVID-19 в Україні

Усі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть вакцинуватися від COVID-19 за тією ж процедурою, що й українські громадяни.

Вони можуть записатися на щеплення до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами. Перелік і контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті list.covid19.gov.ua або за номером 0 800 60 20 19.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», право на безоплатні послуги з охорони здоров’я, зокрема на щеплення, мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватись за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною.

Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами протиковідної вакцини в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Вони можуть отримати його в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього.

Реєстрація та внесення даних до електронної системи охорони здоров’я відбувається на підставі одного (або кількох) з документів, що посвідчують особу:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України;

свідоцтво про народження (для осіб віком до 14 років) або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, легалізований у встановленому порядку;

посвідка на постійне проживання в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Дані про щеплення іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в України, не можуть бути внесені до цієї системи.

Такі особи можуть отримати:

довідку 063/о після першого щеплення,

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію після другого щеплення.

Якщо іноземець або особа без громадянства зробила перше щеплення від COVID-19 за кордоном, то вона може записатися на друге щеплення відповідною вакциною (за наявності) в Україні та отримати його на підставі документа про щеплення, виданого в іншій країні.

Більше про вакцинацію від COVID-19 читайте на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України