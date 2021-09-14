Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 846 167 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 961 265 отримали одну дозу, усього 5961263 отримали дві дози, усього 4 884 904 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1671004 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2118746 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 570450 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20052 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1093826 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 135 223 отримали одну дозу, усього 54523 отримали дві дози, усього 80700 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 30925 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 47552 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 14918 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 41828

Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації, 1 004 пунктами щеплення та 353 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 718 летальних випадків – 97 одужало (особи) – 1404 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 62725 методом ПЛР — 29281 методом ІФА — 8413 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25031 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2321156 одужало (особи) – 2223272 летальних випадків – 54457 проведено ПЛР-тестувань – 12309029

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України