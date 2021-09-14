Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.09.21)

За даними Центру громадського здоров’я 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 846 167 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
5 961 265
|
отримали одну дозу, усього
|
5961263
|
отримали дві дози, усього
|
4 884 904
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1671004
|
2118746
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
570450
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20052
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1093826
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
135 223
|
отримали одну дозу, усього
|
54523
|
отримали дві дози, усього
|
80700
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
30925
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
47552
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
14918
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
41828
Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації, 1 004 пунктами щеплення та 353 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
718
|
|
97
|
|
1404
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
62725
|
|
29281
|
|
8413
|
|
25031
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2321156
|
|
2223272
|
|
54457
|
|
12309029
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2321156
|
3332
|
54457
|
97
|
2223272
|
1404
|
м. Київ
|
228273
|
412
|
5318
|
10
|
218488
|
201
|
Вінницька
|
73427
|
109
|
1741
|
3
|
70552
|
43
|
Волинська
|
63413
|
66
|
1214
|
1
|
61320
|
23
|
Дніпропетровська
|
140725
|
191
|
4735
|
7
|
133368
|
70
|
Донецька
|
95214
|
195
|
2512
|
4
|
90913
|
32
|
Житомирська
|
90945
|
58
|
1845
|
0
|
87743
|
81
|
Закарпатська
|
62863
|
44
|
1616
|
1
|
60759
|
26
|
Запорізька
|
108373
|
163
|
2532
|
7
|
103940
|
7
|
Івано-Франківська
|
88839
|
48
|
2145
|
4
|
85524
|
26
|
Київська
|
130681
|
101
|
2822
|
3
|
126112
|
37
|
Кіровоградська
|
21185
|
14
|
877
|
0
|
19998
|
3
|
Луганська
|
29780
|
214
|
1023
|
4
|
27072
|
72
|
Львівська
|
142305
|
241
|
3755
|
10
|
135403
|
87
|
Миколаївська
|
71560
|
30
|
1894
|
1
|
69126
|
29
|
Одеська
|
146775
|
232
|
3111
|
0
|
140013
|
127
|
Полтавська
|
79808
|
88
|
1897
|
5
|
76988
|
42
|
Рівненська
|
81376
|
141
|
1230
|
1
|
79088
|
27
|
Сумська
|
80210
|
84
|
1372
|
6
|
77918
|
39
|
Тернопільська
|
72859
|
99
|
1240
|
6
|
70099
|
71
|
Харківська
|
154954
|
260
|
3756
|
8
|
147219
|
77
|
Херсонська
|
38935
|
59
|
1257
|
2
|
36247
|
63
|
Хмельницька
|
91599
|
109
|
1951
|
5
|
88193
|
63
|
Черкаська
|
83824
|
143
|
1337
|
1
|
81389
|
51
|
Чернівецька
|
83998
|
174
|
1892
|
8
|
79002
|
47
|
Чернігівська
|
59235
|
57
|
1385
|
0
|
56798
|
60