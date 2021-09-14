14. 09. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.09.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я 13 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 846 167 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

5 961 265

отримали одну дозу, усього

5961263

отримали дві дози, усього

4 884 904

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1671004

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

2118746

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

570450

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20052

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1093826

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

135 223

отримали одну дозу, усього

54523

отримали дві дози, усього

80700

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

30925

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

47552

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

14918

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

41828

Щеплення проводилось 300 мобільними бригадами з імунізації,  1 004 пунктами щеплення та 353 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

718
  • летальних випадків –

97
  • одужало (особи) –

1404

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

62725
  • методом ПЛР —

29281
  • методом ІФА —

8413
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25031

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2321156
  • одужало (особи) –

2223272
  • летальних випадків –

54457
  • проведено ПЛР-тестувань –

12309029

 

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2321156

3332

54457

97

2223272

1404

м. Київ

228273

412

5318

10

218488

201

Вінницька

73427

109

1741

3

70552

43

Волинська

63413

66

1214

1

61320

23

Дніпропетровська

140725

191

4735

7

133368

70

Донецька

95214

195

2512

4

90913

32

Житомирська

90945

58

1845

0

87743

81

Закарпатська

62863

44

1616

1

60759

26

Запорізька

108373

163

2532

7

103940

7

Івано-Франківська

88839

48

2145

4

85524

26

Київська

130681

101

2822

3

126112

37

Кіровоградська

21185

14

877

0

19998

3

Луганська

29780

214

1023

4

27072

72

Львівська

142305

241

3755

10

135403

87

Миколаївська

71560

30

1894

1

69126

29

Одеська

146775

232

3111

0

140013

127

Полтавська

79808

88

1897

5

76988

42

Рівненська

81376

141

1230

1

79088

27

Сумська

80210

84

1372

6

77918

39

Тернопільська

72859

99

1240

6

70099

71

Харківська

154954

260

3756

8

147219

77

Херсонська

38935

59

1257

2

36247

63

Хмельницька

91599

109

1951

5

88193

63

Черкаська

83824

143

1337

1

81389

51

Чернівецька

83998

174

1892

8

79002

47

Чернігівська

59235

57

1385

0

56798

60
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      