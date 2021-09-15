Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.09.21)

За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 987 963 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 028 879 отримали одну дозу, усього 6028877 отримали дві дози, усього 4 959 086 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1686863 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2149421 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 584202 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20052 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1101154 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 141 796 отримали одну дозу, усього 67614 отримали дві дози, усього 74182 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35118 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 50799 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 17305 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 38574

Щеплення проводилося 939 мобільними бригадами з імунізації, 2 929 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1609 летальних випадків – 93 одужало (особи) – 1858 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 75431 методом ПЛР — 33878 методом ІФА — 8562 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32991 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2325796 одужало (особи) – 2225130 летальних випадків – 54550 проведено ПЛР-тестувань – 12342907

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України