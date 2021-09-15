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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.09.21)

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За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95)

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 987 963 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 028 879

отримали одну дозу, усього

6028877

отримали дві дози, усього

4 959 086

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1686863

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2149421

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

584202

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20052

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1101154

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

141 796

отримали одну дозу, усього

67614

отримали дві дози, усього

74182

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35118

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

50799

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

17305

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

38574

Щеплення проводилося 939 мобільними бригадами з імунізації,  2 929 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1609
  • летальних випадків –

93
  • одужало (особи) –

1858

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

75431
  • методом ПЛР —

33878
  • методом ІФА —

8562
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

32991

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2325796
  • одужало (особи) –

2225130
  • летальних випадків –

54550
  • проведено ПЛР-тестувань –

12342907

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2325796

4640

54550

93

2225130

1858

м. Київ

228714

441

5321

3

218725

237

Вінницька

73574

147

1742

1

70590

38

Волинська

63515

102

1215

1

61337

17

Дніпропетровська

140998

273

4745

10

133422

54

Донецька

95474

260

2516

4

91154

241

Житомирська

91061

116

1847

2

87756

13

Закарпатська

62912

49

1617

1

60790

31

Запорізька

108585

212

2533

1

104163

223

Івано-Франківська

88974

135

2146

1

85566

42

Київська

130862

181

2826

4

126242

130

Кіровоградська

21216

31

877

0

20006

8

Луганська

30027

247

1028

5

27139

67

Львівська

142599

294

3760

5

135467

64

Миколаївська

71634

74

1894

0

69160

34

Одеська

147136

361

3127

16

140099

86

Полтавська

79942

134

1901

4

77033

45

Рівненська

81586

210

1230

0

79145

57

Сумська

80319

109

1374

2

77995

77

Тернопільська

73011

152

1244

4

70177

78

Харківська

155297

343

3765

9

147297

78

Херсонська

39157

222

1265

8

36329

82

Хмельницька

91823

224

1953

2

88230

37

Черкаська

83940

116

1338

1

81423

34

Чернівецька

84172

174

1896

4

79057

55

Чернігівська

59268

33

1390

5

56828

30
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