Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.09.21)

За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 10 987 963 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 028 879
|
отримали одну дозу, усього
|
6028877
|
отримали дві дози, усього
|
4 959 086
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1686863
|
2149421
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
584202
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20052
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1101154
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
141 796
|
отримали одну дозу, усього
|
67614
|
отримали дві дози, усього
|
74182
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35118
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
50799
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
17305
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
38574
Щеплення проводилося 939 мобільними бригадами з імунізації, 2 929 пунктами щеплення та 326 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1609
|
|
93
|
|
1858
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
75431
|
|
33878
|
|
8562
|
|
32991
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2325796
|
|
2225130
|
|
54550
|
|
12342907
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2325796
|
4640
|
54550
|
93
|
2225130
|
1858
|
м. Київ
|
228714
|
441
|
5321
|
3
|
218725
|
237
|
Вінницька
|
73574
|
147
|
1742
|
1
|
70590
|
38
|
Волинська
|
63515
|
102
|
1215
|
1
|
61337
|
17
|
Дніпропетровська
|
140998
|
273
|
4745
|
10
|
133422
|
54
|
Донецька
|
95474
|
260
|
2516
|
4
|
91154
|
241
|
Житомирська
|
91061
|
116
|
1847
|
2
|
87756
|
13
|
Закарпатська
|
62912
|
49
|
1617
|
1
|
60790
|
31
|
Запорізька
|
108585
|
212
|
2533
|
1
|
104163
|
223
|
Івано-Франківська
|
88974
|
135
|
2146
|
1
|
85566
|
42
|
Київська
|
130862
|
181
|
2826
|
4
|
126242
|
130
|
Кіровоградська
|
21216
|
31
|
877
|
0
|
20006
|
8
|
Луганська
|
30027
|
247
|
1028
|
5
|
27139
|
67
|
Львівська
|
142599
|
294
|
3760
|
5
|
135467
|
64
|
Миколаївська
|
71634
|
74
|
1894
|
0
|
69160
|
34
|
Одеська
|
147136
|
361
|
3127
|
16
|
140099
|
86
|
Полтавська
|
79942
|
134
|
1901
|
4
|
77033
|
45
|
Рівненська
|
81586
|
210
|
1230
|
0
|
79145
|
57
|
Сумська
|
80319
|
109
|
1374
|
2
|
77995
|
77
|
Тернопільська
|
73011
|
152
|
1244
|
4
|
70177
|
78
|
Харківська
|
155297
|
343
|
3765
|
9
|
147297
|
78
|
Херсонська
|
39157
|
222
|
1265
|
8
|
36329
|
82
|
Хмельницька
|
91823
|
224
|
1953
|
2
|
88230
|
37
|
Черкаська
|
83940
|
116
|
1338
|
1
|
81423
|
34
|
Чернівецька
|
84172
|
174
|
1896
|
4
|
79057
|
55
|
Чернігівська
|
59268
|
33
|
1390
|
5
|
56828
|
30