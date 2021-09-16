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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.09.21)

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За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 106 749 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 097 685

отримали одну дозу, усього

6097683

отримали дві дози, усього

5 009 066

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1704897

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2184545

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

598962

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20052

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

118 786

отримали одну дозу, усього

68806

отримали дві дози, усього

49980

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36679

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

59943

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

18652

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

3512

Щеплення проводилось 899 мобільними бригадами з імунізації,  2 919 пунктами щеплення та 321 центром вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 507
  • летальних випадків –

101
  • одужало (особи) –

1 499

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72 931
  • методом ПЛР —

34 420
  • методом ІФА —

7 942
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

30 569

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 331 540
  • одужало (особи) –

2 226 629
  • летальних випадків –

54 651
  • проведено ПЛР-тестувань –

12 377 327

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2331540

5744

54651

101

2226629

1499

м. Київ

229076

362

5323

2

218882

157

Вінницька

73759

185

1745

3

70635

45

Волинська

63606

91

1217

2

61391

54

Дніпропетровська

141413

415

4752

7

133530

108

Донецька

95733

259

2523

7

91233

79

Житомирська

91339

278

1852

5

87821

65

Закарпатська

62966

54

1617

0

60803

13

Запорізька

108824

239

2540

7

104210

47

Івано-Франківська

89177

203

2147

1

85637

71

Київська

130982

120

2829

3

126285

43

Кіровоградська

21256

40

878

1

20019

13

Луганська

30256

229

1030

2

27210

71

Львівська

143151

552

3764

4

135484

17

Миколаївська

71727

93

1895

1

69193

33

Одеська

147483

347

3143

16

140146

47

Полтавська

80074

132

1904

3

77086

53

Рівненська

81796

210

1231

1

79216

71

Сумська

80532

213

1379

5

78038

43

Тернопільська

73255

244

1250

6

70269

92

Харківська

155795

498

3774

9

147405

108

Херсонська

39337

180

1268

3

36370

41

Хмельницька

92046

223

1960

7

88277

47

Черкаська

84103

163

1338

0

81464

41

Чернівецька

84417

245

1901

5

79126

69

Чернігівська

59437

169

1391

1

56899

71
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