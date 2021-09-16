Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.09.21)

За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 629, медпрацівників – 95).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 106 749 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 097 685
|
отримали одну дозу, усього
|
6097683
|
5 009 066
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1704897
|
2184545
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
598962
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20052
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
118 786
|
отримали одну дозу, усього
|
68806
|
отримали дві дози, усього
|
49980
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36679
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
59943
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
18652
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
3512
Щеплення проводилось 899 мобільними бригадами з імунізації, 2 919 пунктами щеплення та 321 центром вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2331540
|
5744
|
54651
|
101
|
2226629
|
1499
|
м. Київ
|
229076
|
362
|
5323
|
2
|
218882
|
157
|
Вінницька
|
73759
|
185
|
1745
|
3
|
70635
|
45
|
Волинська
|
63606
|
91
|
1217
|
2
|
61391
|
54
|
Дніпропетровська
|
141413
|
415
|
4752
|
7
|
133530
|
108
|
Донецька
|
95733
|
259
|
2523
|
7
|
91233
|
79
|
Житомирська
|
91339
|
278
|
1852
|
5
|
87821
|
65
|
Закарпатська
|
62966
|
54
|
1617
|
0
|
60803
|
13
|
Запорізька
|
108824
|
239
|
2540
|
7
|
104210
|
47
|
Івано-Франківська
|
89177
|
203
|
2147
|
1
|
85637
|
71
|
Київська
|
130982
|
120
|
2829
|
3
|
126285
|
43
|
Кіровоградська
|
21256
|
40
|
878
|
1
|
20019
|
13
|
Луганська
|
30256
|
229
|
1030
|
2
|
27210
|
71
|
Львівська
|
143151
|
552
|
3764
|
4
|
135484
|
17
|
Миколаївська
|
71727
|
93
|
1895
|
1
|
69193
|
33
|
Одеська
|
147483
|
347
|
3143
|
16
|
140146
|
47
|
Полтавська
|
80074
|
132
|
1904
|
3
|
77086
|
53
|
Рівненська
|
81796
|
210
|
1231
|
1
|
79216
|
71
|
Сумська
|
80532
|
213
|
1379
|
5
|
78038
|
43
|
Тернопільська
|
73255
|
244
|
1250
|
6
|
70269
|
92
|
Харківська
|
155795
|
498
|
3774
|
9
|
147405
|
108
|
Херсонська
|
39337
|
180
|
1268
|
3
|
36370
|
41
|
Хмельницька
|
92046
|
223
|
1960
|
7
|
88277
|
47
|
Черкаська
|
84103
|
163
|
1338
|
0
|
81464
|
41
|
Чернівецька
|
84417
|
245
|
1901
|
5
|
79126
|
69
|
Чернігівська
|
59437
|
169
|
1391
|
1
|
56899
|
71