Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.09.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 507 летальних випадків – 101 одужало (особи) – 1 499 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72 931 методом ПЛР — 34 420 методом ІФА — 7 942 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 30 569 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 331 540 одужало (особи) – 2 226 629 летальних випадків – 54 651 проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327