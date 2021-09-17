Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.09.21)

За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 229 655 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 169 886
|
отримали одну дозу, усього
|
6169884
|
отримали дві дози, усього
|
5 059 771
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1724418
|
2220997
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
615190
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20052
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
122906
|
отримали одну дозу, усього
|
72201
|
отримали дві дози, усього
|
50705
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
37008
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
64511
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
21267
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
120
Щеплення проводилось 833 мобільними бригадами з імунізації, 2 884 пунктами щеплення та 316 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2338164
|
6624
|
54750
|
99
|
2228543
|
1914
|
м. Київ
|
229502
|
426
|
5325
|
2
|
219011
|
129
|
Вінницька
|
73914
|
155
|
1746
|
1
|
70679
|
44
|
Волинська
|
63775
|
169
|
1217
|
0
|
61415
|
24
|
Дніпропетровська
|
141839
|
426
|
4759
|
7
|
133636
|
106
|
Донецька
|
96097
|
364
|
2529
|
6
|
91281
|
48
|
Житомирська
|
91535
|
196
|
1856
|
4
|
87883
|
62
|
Закарпатська
|
63012
|
46
|
1619
|
2
|
60806
|
3
|
Запорізька
|
109062
|
238
|
2550
|
10
|
104311
|
101
|
Івано-Франківська
|
89333
|
156
|
2148
|
1
|
85749
|
112
|
Київська
|
131239
|
257
|
2830
|
1
|
126352
|
67
|
Кіровоградська
|
21281
|
25
|
878
|
0
|
20029
|
10
|
Луганська
|
30529
|
273
|
1037
|
7
|
27281
|
71
|
Львівська
|
143795
|
644
|
3770
|
6
|
135498
|
14
|
Миколаївська
|
71877
|
150
|
1898
|
3
|
69228
|
35
|
Одеська
|
148013
|
530
|
3148
|
5
|
140362
|
216
|
Полтавська
|
80207
|
133
|
1911
|
7
|
77192
|
106
|
Рівненська
|
82003
|
207
|
1233
|
2
|
79269
|
53
|
Сумська
|
80679
|
147
|
1382
|
3
|
78100
|
62
|
Тернопільська
|
73502
|
247
|
1254
|
4
|
70370
|
101
|
Харківська
|
156444
|
649
|
3783
|
9
|
147510
|
105
|
Херсонська
|
39537
|
200
|
1276
|
8
|
36501
|
131
|
Хмельницька
|
92353
|
307
|
1962
|
2
|
88382
|
105
|
Черкаська
|
84312
|
209
|
1338
|
0
|
81552
|
88
|
Чернівецька
|
84762
|
345
|
1906
|
5
|
79200
|
74
|
Чернігівська
|
59562
|
125
|
1395
|
4
|
56946
|
47