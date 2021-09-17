Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.09.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1568 летальних випадків – 99 одужало (особи) – 1914 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 75280 методом ПЛР — 35171 методом ІФА — 8230 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31879 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2338164 одужало (особи) – 2228543 летальних випадків – 54750 проведено ПЛР-тестувань – 12412498