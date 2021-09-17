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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.09.21)

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За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 229 655 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 169 886

отримали одну дозу, усього

6169884

отримали дві дози, усього

5 059 771

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1724418

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

2220997

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

615190

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20052

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

122906

отримали одну дозу, усього

72201

отримали дві дози, усього

50705

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

37008

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64511

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21267

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

120

Щеплення проводилось 833 мобільними бригадами з імунізації,  2 884 пунктами щеплення та 316 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1568
  • летальних випадків –

99
  • одужало (особи) –

1914

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

75280
  • методом ПЛР —

35171
  • методом ІФА —

8230
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31879

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2338164
  • одужало (особи) –

2228543
  • летальних випадків –

54750
  • проведено ПЛР-тестувань –

12412498

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2338164

6624

54750

99

2228543

1914

м. Київ

229502

426

5325

2

219011

129

Вінницька

73914

155

1746

1

70679

44

Волинська

63775

169

1217

0

61415

24

Дніпропетровська

141839

426

4759

7

133636

106

Донецька

96097

364

2529

6

91281

48

Житомирська

91535

196

1856

4

87883

62

Закарпатська

63012

46

1619

2

60806

3

Запорізька

109062

238

2550

10

104311

101

Івано-Франківська

89333

156

2148

1

85749

112

Київська

131239

257

2830

1

126352

67

Кіровоградська

21281

25

878

0

20029

10

Луганська

30529

273

1037

7

27281

71

Львівська

143795

644

3770

6

135498

14

Миколаївська

71877

150

1898

3

69228

35

Одеська

148013

530

3148

5

140362

216

Полтавська

80207

133

1911

7

77192

106

Рівненська

82003

207

1233

2

79269

53

Сумська

80679

147

1382

3

78100

62

Тернопільська

73502

247

1254

4

70370

101

Харківська

156444

649

3783

9

147510

105

Херсонська

39537

200

1276

8

36501

131

Хмельницька

92353

307

1962

2

88382

105

Черкаська

84312

209

1338

0

81552

88

Чернівецька

84762

345

1906

5

79200

74

Чернігівська

59562

125

1395

4

56946

47
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