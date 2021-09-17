Як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня – Уряд встановив нові карантинні обмеження

На Урядовому порталі оприлюднено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 і від 29 червня 2021 р. №677, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідні зміни набирають чинності з 20 вересня 2021 року.

У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката. Сертифікат може підтверджувати:

· вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

· вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

· негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

· одужання особи від зазначеної хвороби.

· У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат. Сертифікат може підтверджувати:

· вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

· негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

· одужання особи від зазначеної хвороби.

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 години. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно. Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Більше про вакцинацію від COVID-19 в Україні можна дізнатися на порталі vaccination.covid19.gov.ua. Дізнайтесь, як записати колектив на щеплення або відвідати найближчий пункт чи центр масової вакцинації, за посиланням. Детальний перелік пунктів і центрів – на list.covid19.gov.ua. Національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19 – за телефоном 0800 60 20 19.

Нагадаємо, Уряд затвердив новий порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

МОН України