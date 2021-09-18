Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.09.21)

За добу 17 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 89).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 362 214 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 248 155 отримали одну дозу, усього 6248153 отримали дві дози, усього 5 114 061 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1744773 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2260637 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 633464 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20052 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 132 559 отримали одну дозу, усього 78269 отримали дві дози, усього 54290 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 38361 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 70441 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 23757 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації, 2 948 пунктами щеплення та 329 центрами вакцинації населення

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1719 летальних випадків – 79 одужало (особи) – 1763 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 72474 методом ПЛР — 35713 методом ІФА — 9235 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27526 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2344398 одужало (особи) – 2230306 летальних випадків – 54829 проведено ПЛР-тестувань – 12448211

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України