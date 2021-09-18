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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.09.21)

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За добу 17 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 89).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 362 214 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 248 155

отримали одну дозу, усього

6248153

отримали дві дози, усього

5 114 061

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1744773

щеплено  вакциною КОМІРНАТІ, усього

2260637

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

633464

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20052

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

132 559

отримали одну дозу, усього

78269

отримали дві дози, усього

54290

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

38361

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

70441

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

23757

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації,  2 948 пунктами щеплення та 329 центрами вакцинації населення

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1719
  • летальних випадків –

79
  • одужало (особи) –

1763

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

72474
  • методом ПЛР —

35713
  • методом ІФА —

9235
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27526

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2344398
  • одужало (особи) –

2230306
  • летальних випадків –

54829
  • проведено ПЛР-тестувань –

12448211

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2344398

6234

54829

79

2230306

1763

м. Київ

229918

416

5330

5

219121

110

Вінницька

74047

133

1746

0

70726

47

Волинська

63984

209

1218

1

61450

35

Дніпропетровська

142273

434

4761

2

133739

103

Донецька

96369

272

2532

3

91501

220

Житомирська

91750

215

1858

2

87932

49

Закарпатська

63056

44

1621

2

60806

0

Запорізька

109322

260

2555

5

104313

2

Івано-Франківська

89539

206

2149

1

85809

60

Київська

131446

207

2831

1

126417

65

Кіровоградська

21321

40

878

0

20047

18

Луганська

30775

246

1040

3

27380

99

Львівська

144380

585

3775

5

135559

61

Миколаївська

71983

106

1904

6

69260

32

Одеська

148412

399

3154

6

140494

132

Полтавська

80383

176

1914

3

77223

31

Рівненська

82182

179

1235

2

79374

105

Сумська

80849

170

1386

4

78170

70

Тернопільська

73721

219

1255

1

70442

72

Харківська

157205

761

3795

12

147594

84

Херсонська

39664

127

1280

4

36586

85

Хмельницька

92513

160

1965

3

88480

98

Черкаська

84523

211

1338

0

81589

37

Чернівецька

85060

298

1914

8

79292

92

Чернігівська

59723

161

1395

0

57002

56
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