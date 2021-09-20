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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.09.21)

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За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 456 848 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):

6 304 016

отримали одну дозу, усього

6304014

отримали дві дози, усього

5 152 834

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1757505

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього/p>

2293469

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

643133

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

36 029

отримали одну дозу, усього

21118

отримали дві дози, усього

14911

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

8230

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

22665

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

4506

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

628

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 296 мобільними бригадами з імунізації,  1 119 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1255
  • летальних випадків –

44
  • одужало (особи) –

565

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

24792
  • методом ПЛР —

13058
  • методом ІФА —

2011
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

9723

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2350646
  • одужало (особи) –

2231417
  • летальних випадків –

54919
  • проведено ПЛР-тестувань –

12 484 445

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2350646

2265

54919

44

2231417

565

м. Київ

230262

183

5339

4

219233

77

Вінницька

74245

85

1752

1

70774

12

Волинська

64158

76

1219

1

61463

9

Дніпропетровська

142721

148

4763

1

133772

19

Донецька

96550

47

2534

2

91501

0

Житомирська

92071

150

1865

6

87966

27

Закарпатська

63084

6

1623

1

60813

0

Запорізька

109567

122

2560

5

104319

0

Івано-Франківська

89725

59

2149

0

85885

41

Київська

131583

34

2831

0

126444

6

Кіровоградська

21337

6

879

1

20051

0

Луганська

30868

29

1041

0

27398

2

Львівська

144791

165

3782

1

135690

78

Миколаївська

72176

81

1907

1

69317

23

Одеська

148913

182

3158

4

140505

11

Полтавська

80408

11

1914

0

77230

0

Рівненська

82307

55

1237

1

79383

7

Сумська

81037

67

1387

0

78190

10

Тернопільська

74110

174

1257

1

70588

82

Харківська

158033

218

3804

2

147822

105

Херсонська

39974

71

1285

1

36621

4

Хмельницька

92822

18

1968

0

88488

2

Черкаська

84603

37

1338

0

81624

32

Чернівецька

85479

200

1932

11

79338

18

Чернігівська

59822

41

1395

0

57002

0
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