Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.09.21)

За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 456 848 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|
6 304 016
|
отримали одну дозу, усього
|
6304014
|
отримали дві дози, усього
|
5 152 834
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1757505
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього/p>
|
2293469
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
643133
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
36 029
|
отримали одну дозу, усього
|
21118
|
отримали дві дози, усього
|
14911
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
8230
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
22665
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
4506
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
628
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 296 мобільними бригадами з імунізації, 1 119 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1255
|
|
44
|
|
565
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
24792
|
|
13058
|
|
2011
|
|
9723
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2350646
|
|
2231417
|
|
54919
|
|
12 484 445
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2350646
|
2265
|
54919
|
44
|
2231417
|
565
|
м. Київ
|
230262
|
183
|
5339
|
4
|
219233
|
77
|
Вінницька
|
74245
|
85
|
1752
|
1
|
70774
|
12
|
Волинська
|
64158
|
76
|
1219
|
1
|
61463
|
9
|
Дніпропетровська
|
142721
|
148
|
4763
|
1
|
133772
|
19
|
Донецька
|
96550
|
47
|
2534
|
2
|
91501
|
0
|
Житомирська
|
92071
|
150
|
1865
|
6
|
87966
|
27
|
Закарпатська
|
63084
|
6
|
1623
|
1
|
60813
|
0
|
Запорізька
|
109567
|
122
|
2560
|
5
|
104319
|
0
|
Івано-Франківська
|
89725
|
59
|
2149
|
0
|
85885
|
41
|
Київська
|
131583
|
34
|
2831
|
0
|
126444
|
6
|
Кіровоградська
|
21337
|
6
|
879
|
1
|
20051
|
0
|
Луганська
|
30868
|
29
|
1041
|
0
|
27398
|
2
|
Львівська
|
144791
|
165
|
3782
|
1
|
135690
|
78
|
Миколаївська
|
72176
|
81
|
1907
|
1
|
69317
|
23
|
Одеська
|
148913
|
182
|
3158
|
4
|
140505
|
11
|
Полтавська
|
80408
|
11
|
1914
|
0
|
77230
|
0
|
Рівненська
|
82307
|
55
|
1237
|
1
|
79383
|
7
|
Сумська
|
81037
|
67
|
1387
|
0
|
78190
|
10
|
Тернопільська
|
74110
|
174
|
1257
|
1
|
70588
|
82
|
Харківська
|
158033
|
218
|
3804
|
2
|
147822
|
105
|
Херсонська
|
39974
|
71
|
1285
|
1
|
36621
|
4
|
Хмельницька
|
92822
|
18
|
1968
|
0
|
88488
|
2
|
Черкаська
|
84603
|
37
|
1338
|
0
|
81624
|
32
|
Чернівецька
|
85479
|
200
|
1932
|
11
|
79338
|
18
|
Чернігівська
|
59822
|
41
|
1395
|
0
|
57002
|
0