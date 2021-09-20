Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.09.21)

За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 456 848 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 304 016 отримали одну дозу, усього 6304014 отримали дві дози, усього 5 152 834 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1757505 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього/p> 2293469 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 643133 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 36 029 отримали одну дозу, усього 21118 отримали дві дози, усього 14911 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 8230 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 22665 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 4506 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 628 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 296 мобільними бригадами з імунізації, 1 119 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1255 летальних випадків – 44 одужало (особи) – 565 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 24792 методом ПЛР — 13058 методом ІФА — 2011 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 9723 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2350646 одужало (особи) – 2231417 летальних випадків – 54919 проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України