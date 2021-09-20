ЦГЗ МОЗ може самостійно визначати штами коронавірусу

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 виявлених в українських пацієнтів. Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.

«Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування – це питання національної безпеки. Нарешті ми його маємо. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час, тепер зможемо реагувати оперативно», - зазначає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також для лабораторних центрів у кожній області за бюджетні кошти було закуплено:

58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу);

55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації);

4 роботизованих і автоматизованих системи, які в автоматичному режимі забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

Нагадаємо, що в проєкті бюджету на 2022 рік вже закладено майже півмільярда гривень на обладнання для бактеріологічних та фізико-хімічних лабораторій Центрів з контролю і профілактики хвороб.

МОЗ України