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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.09.21)

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За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 565 584 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 366 925

отримали одну дозу, усього

6366923

отримали дві дози, усього

5 198 661

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1774178

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2324257

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

658581

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

108 736

отримали одну дозу, усього

62909

отримали дві дози, усього

45827

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31094

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

56754

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

20888

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 794 мобільними бригадами з імунізації,  2 814 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1086
  • летальних випадків –

137
  • одужало (особи) –

2156

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

63973
  • методом ПЛР —

30563
  • методом ІФА —

7718
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25692

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2355805
  • одужало (особи) –

2233573
  • летальних випадків –

55056
  • проведено ПЛР-тестувань –

12515008

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2355805

5159

55056

137

2233573

2156

м. Київ

230661

399

5342

3

219390

157

Вінницька

74322

77

1755

3

70819

45

Волинська

64292

134

1221

2

61492

29

Дніпропетровська

143143

422

4767

4

133909

137

Донецька

96896

346

2546

12

91666

165

Житомирська

92153

82

1872

7

88033

67

Закарпатська

63163

79

1624

1

60864

51

Запорізька

109769

202

2569

9

104497

178

Івано-Франківська

89821

96

2155

6

85952

67

Київська

131819

236

2832

1

126532

88

Кіровоградська

21352

15

882

3

20063

12

Луганська

31214

346

1047

6

27496

98

Львівська

145309

518

3799

17

135767

77

Миколаївська

72237

61

1910

3

69367

50

Одеська

149332

419

3176

18

140616

111

Полтавська

80571

163

1916

2

77305

75

Рівненська

82514

207

1238

1

79505

122

Сумська

81176

139

1392

5

78233

43

Тернопільська

74196

86

1259

2

70660

72

Харківська

158519

486

3817

13

147936

114

Херсонська

40046

72

1287

2

36662

41

Хмельницька

92961

139

1976

8

88608

120

Черкаська

84765

162

1339

1

81685

61

Чернівецька

85691

212

1936

4

79449

111

Чернігівська

59883

61

1399

4

57067

65
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