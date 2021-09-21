Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.09.21)

За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 565 584 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 366 925
|
отримали одну дозу, усього
|
6366923
|
отримали дві дози, усього
|
5 198 661
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1774178
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2324257
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
658581
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
108 736
|
отримали одну дозу, усього
|
62909
|
отримали дві дози, усього
|
45827
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31094
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
56754
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
20888
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 794 мобільними бригадами з імунізації, 2 814 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1086
|
|
137
|
|
2156
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
63973
|
|
30563
|
|
7718
|
|
25692
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2355805
|
|
2233573
|
|
55056
|
|
12515008
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2355805
|
5159
|
55056
|
137
|
2233573
|
2156
|
м. Київ
|
230661
|
399
|
5342
|
3
|
219390
|
157
|
Вінницька
|
74322
|
77
|
1755
|
3
|
70819
|
45
|
Волинська
|
64292
|
134
|
1221
|
2
|
61492
|
29
|
Дніпропетровська
|
143143
|
422
|
4767
|
4
|
133909
|
137
|
Донецька
|
96896
|
346
|
2546
|
12
|
91666
|
165
|
Житомирська
|
92153
|
82
|
1872
|
7
|
88033
|
67
|
Закарпатська
|
63163
|
79
|
1624
|
1
|
60864
|
51
|
Запорізька
|
109769
|
202
|
2569
|
9
|
104497
|
178
|
Івано-Франківська
|
89821
|
96
|
2155
|
6
|
85952
|
67
|
Київська
|
131819
|
236
|
2832
|
1
|
126532
|
88
|
Кіровоградська
|
21352
|
15
|
882
|
3
|
20063
|
12
|
Луганська
|
31214
|
346
|
1047
|
6
|
27496
|
98
|
Львівська
|
145309
|
518
|
3799
|
17
|
135767
|
77
|
Миколаївська
|
72237
|
61
|
1910
|
3
|
69367
|
50
|
Одеська
|
149332
|
419
|
3176
|
18
|
140616
|
111
|
Полтавська
|
80571
|
163
|
1916
|
2
|
77305
|
75
|
Рівненська
|
82514
|
207
|
1238
|
1
|
79505
|
122
|
Сумська
|
81176
|
139
|
1392
|
5
|
78233
|
43
|
Тернопільська
|
74196
|
86
|
1259
|
2
|
70660
|
72
|
Харківська
|
158519
|
486
|
3817
|
13
|
147936
|
114
|
Херсонська
|
40046
|
72
|
1287
|
2
|
36662
|
41
|
Хмельницька
|
92961
|
139
|
1976
|
8
|
88608
|
120
|
Черкаська
|
84765
|
162
|
1339
|
1
|
81685
|
61
|
Чернівецька
|
85691
|
212
|
1936
|
4
|
79449
|
111
|
Чернігівська
|
59883
|
61
|
1399
|
4
|
57067
|
65