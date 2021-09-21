Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.09.21)

За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 565 584 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 366 925 отримали одну дозу, усього 6366923 отримали дві дози, усього 5 198 661 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1774178 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2324257 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 658581 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 108 736 отримали одну дозу, усього 62909 отримали дві дози, усього 45827 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 31094 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 56754 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 20888 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 794 мобільними бригадами з імунізації, 2 814 пунктами щеплення та 338 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1086 летальних випадків – 137 одужало (особи) – 2156 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 63973 методом ПЛР — 30563 методом ІФА — 7718 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25692 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2355805 одужало (особи) – 2233573 летальних випадків – 55056 проведено ПЛР-тестувань – 12515008

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України