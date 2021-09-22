Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.09.21)

За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 681 589 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 435 427 отримали одну дозу, усього 6435425 отримали дві дози, усього 5 246 164 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1791873 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2359289 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 674356 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 116 005 отримали одну дозу, усього 68502 отримали дві дози, усього 47503 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32310 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 63357 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 20338 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 841 мобільною бригадою з імунізації, 2 878 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2175 летальних випадків – 105 одужало (особи) – 2095 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 82243 методом ПЛР — 36642 методом ІФА — 11347 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 34254 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2362559 одужало (особи) – 2235668 летальних випадків – 55161 проведено ПЛР-тестувань – 12551650

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2362559 6754 55161 105 2235668 2095 м. Київ 231117 456 5345 3 219528 138 Вінницька 74422 100 1758 3 70890 71 Волинська 64429 137 1225 4 61508 16 Дніпропетровська 143699 556 4777 10 134056 147 Донецька 97356 460 2556 10 91761 95 Житомирська 92332 179 1872 0 88078 45 Закарпатська 63212 49 1626 2 60899 35 Запорізька 110074 305 2574 5 104656 159 Івано-Франківська 90013 192 2161 6 86000 48 Київська 132038 219 2841 9 126617 85 Кіровоградська 21397 45 883 1 20077 14 Луганська 31509 295 1051 4 27562 66 Львівська 145758 449 3800 1 135844 77 Миколаївська 72387 150 1913 3 69407 40 Одеська 149774 442 3179 3 140761 145 Полтавська 80705 134 1918 2 77327 22 Рівненська 82762 248 1241 3 79575 70 Сумська 81383 207 1394 2 78290 57 Тернопільська 74341 145 1266 7 70727 67 Харківська 159293 774 3832 15 148123 187 Херсонська 40348 302 1289 2 36837 175 Хмельницька 93306 345 1978 2 88690 82 Черкаська 84999 234 1342 3 81749 64 Чернівецька 85989 298 1940 4 79588 139 Чернігівська 59916 33 1400 1 57118 51

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.