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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.09.21)

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За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 681 589 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 435 427

отримали одну дозу, усього

6435425

отримали дві дози, усього

5 246 164

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1791873

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2359289

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

674356

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

116 005

отримали одну дозу, усього

68502

отримали дві дози, усього

47503

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32310

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

63357

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

20338

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 841 мобільною бригадою з імунізації,  2 878 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2175
  • летальних випадків –

105
  • одужало (особи) –

2095

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

82243
  • методом ПЛР —

36642
  • методом ІФА —

11347
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

34254

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2362559
  • одужало (особи) –

2235668
  • летальних випадків –

55161
  • проведено ПЛР-тестувань –

12551650

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2362559

6754

55161

105

2235668

2095

м. Київ

231117

456

5345

3

219528

138

Вінницька

74422

100

1758

3

70890

71

Волинська

64429

137

1225

4

61508

16

Дніпропетровська

143699

556

4777

10

134056

147

Донецька

97356

460

2556

10

91761

95

Житомирська

92332

179

1872

0

88078

45

Закарпатська

63212

49

1626

2

60899

35

Запорізька

110074

305

2574

5

104656

159

Івано-Франківська

90013

192

2161

6

86000

48

Київська

132038

219

2841

9

126617

85

Кіровоградська

21397

45

883

1

20077

14

Луганська

31509

295

1051

4

27562

66

Львівська

145758

449

3800

1

135844

77

Миколаївська

72387

150

1913

3

69407

40

Одеська

149774

442

3179

3

140761

145

Полтавська

80705

134

1918

2

77327

22

Рівненська

82762

248

1241

3

79575

70

Сумська

81383

207

1394

2

78290

57

Тернопільська

74341

145

1266

7

70727

67

Харківська

159293

774

3832

15

148123

187

Херсонська

40348

302

1289

2

36837

175

Хмельницька

93306

345

1978

2

88690

82

Черкаська

84999

234

1342

3

81749

64

Чернівецька

85989

298

1940

4

79588

139

Чернігівська

59916

33

1400

1

57118

51

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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