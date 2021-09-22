Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.09.21)

За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 681 589 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 435 427
|
отримали одну дозу, усього
|
6435425
|
отримали дві дози, усього
|
5 246 164
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1791873
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2359289
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
674356
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
116 005
|
отримали одну дозу, усього
|
68502
|
отримали дві дози, усього
|
47503
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32310
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
63357
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
20338
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 841 мобільною бригадою з імунізації, 2 878 пунктами щеплення та 335 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2175
|
|
105
|
|
2095
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
82243
|
|
36642
|
|
11347
|
|
34254
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2362559
|
|
2235668
|
|
55161
|
|
12551650
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2362559
|
6754
|
55161
|
105
|
2235668
|
2095
|
м. Київ
|
231117
|
456
|
5345
|
3
|
219528
|
138
|
Вінницька
|
74422
|
100
|
1758
|
3
|
70890
|
71
|
Волинська
|
64429
|
137
|
1225
|
4
|
61508
|
16
|
Дніпропетровська
|
143699
|
556
|
4777
|
10
|
134056
|
147
|
Донецька
|
97356
|
460
|
2556
|
10
|
91761
|
95
|
Житомирська
|
92332
|
179
|
1872
|
0
|
88078
|
45
|
Закарпатська
|
63212
|
49
|
1626
|
2
|
60899
|
35
|
Запорізька
|
110074
|
305
|
2574
|
5
|
104656
|
159
|
Івано-Франківська
|
90013
|
192
|
2161
|
6
|
86000
|
48
|
Київська
|
132038
|
219
|
2841
|
9
|
126617
|
85
|
Кіровоградська
|
21397
|
45
|
883
|
1
|
20077
|
14
|
Луганська
|
31509
|
295
|
1051
|
4
|
27562
|
66
|
Львівська
|
145758
|
449
|
3800
|
1
|
135844
|
77
|
Миколаївська
|
72387
|
150
|
1913
|
3
|
69407
|
40
|
Одеська
|
149774
|
442
|
3179
|
3
|
140761
|
145
|
Полтавська
|
80705
|
134
|
1918
|
2
|
77327
|
22
|
Рівненська
|
82762
|
248
|
1241
|
3
|
79575
|
70
|
Сумська
|
81383
|
207
|
1394
|
2
|
78290
|
57
|
Тернопільська
|
74341
|
145
|
1266
|
7
|
70727
|
67
|
Харківська
|
159293
|
774
|
3832
|
15
|
148123
|
187
|
Херсонська
|
40348
|
302
|
1289
|
2
|
36837
|
175
|
Хмельницька
|
93306
|
345
|
1978
|
2
|
88690
|
82
|
Черкаська
|
84999
|
234
|
1342
|
3
|
81749
|
64
|
Чернівецька
|
85989
|
298
|
1940
|
4
|
79588
|
139
|
Чернігівська
|
59916
|
33
|
1400
|
1
|
57118
|
51
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.