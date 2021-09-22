МОЗ затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19 - протокольне рішення

В Міністерстві охорони здоров’я затвердять чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій.

Відповідне протокольне рішення прийняли сьогодні на засідання Уряду. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну.

“Перші пріоритетні групи, ті, хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення - це медики, військові ЗСУ, структури МВС. Групи з 3 етапу - освітяни та держслужбовці - ще не досягли такого результату охоплення. Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами”, - коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За оперативними даними станом на 19 вересня хоча б 1 дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані - 39%. При цьому, для прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників екстренки, 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС.

Міністр наголосив, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Статтею 12 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. Визначення такого переліку професій належить до повноважень МОЗ.

Зараз в Україні наявні понад 11 млн доз різних вакцин від COVID-19 - обирайте та вакцинуйтесь якомога швидше. Чим більше людей отримують щеплення, тим менша ймовірність настання червоного рівня епідемічної безпеки в Україні.

Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua.

МОЗ України