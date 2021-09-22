Початкову школу та дитячі садочки не закриватимуть - Віктор Ляшко

“Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес, для цього їм треба займатись із викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад. Ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебепеки. При цьому ми закликаємо викладачів зробити свідомий вибір та вакцинуватися від COVID-19. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах - заклад буде закритий”, - повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що спільна відповідальність освітян та батьків — створити безпечний освітній простір у закладах освіти. У закритих просторах, як школи, дитсадки, університети, COVID-19 може поширюватися значно швидше. Це створює небезпеку для дітей, освітян та батьків, які можуть передавати коронавірус один одному і поширювати його. Тому необхідно вакцинуватися вже сьогодні.

Після виконання протокольного доручення Уряду від 22 вересня та розробки відповідної нормативної бази до роботи в сфері освіти допускатимуть лише вакцинованих працівників.

Нагадаємо, що за останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані. Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua.

МОЗ України