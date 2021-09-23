Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.09.21)

За добу 22 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 826 357 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 527 042
|
отримали одну дозу, усього
|
6527040
|
отримали дві дози, усього
|
5 299 317
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1819644
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2404390
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
692985
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
144768
|
отримали одну дозу, усього
|
91615
|
отримали дві дози, усього
|
53153
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
45617
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
75110
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
24041
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 953 мобільними бригадами з імунізації, 2 993 пунктами щеплення та 344 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2070
|
|
123
|
|
2305
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
84935
|
|
41625
|
|
9742
|
|
33568
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2370425
|
|
2237973
|
|
55284
|
|
12593275
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2370425
|
7866
|
55284
|
123
|
2237973
|
2305
|
м. Київ
|
231584
|
467
|
5352
|
7
|
219636
|
108
|
Вінницька
|
74601
|
179
|
1761
|
3
|
70946
|
56
|
Волинська
|
64667
|
238
|
1228
|
3
|
61541
|
33
|
Дніпропетровська
|
144155
|
456
|
4788
|
11
|
134164
|
108
|
Донецька
|
97876
|
520
|
2560
|
4
|
91862
|
101
|
Житомирська
|
92728
|
396
|
1877
|
5
|
88129
|
51
|
Закарпатська
|
63295
|
83
|
1626
|
0
|
60910
|
11
|
Запорізька
|
110422
|
348
|
2579
|
5
|
104758
|
102
|
Івано-Франківська
|
90265
|
252
|
2168
|
7
|
86089
|
89
|
Київська
|
132231
|
193
|
2845
|
4
|
126732
|
115
|
Кіровоградська
|
21443
|
46
|
883
|
0
|
20085
|
8
|
Луганська
|
31842
|
333
|
1056
|
5
|
27610
|
48
|
Львівська
|
146443
|
685
|
3811
|
11
|
135936
|
92
|
Миколаївська
|
72562
|
175
|
1917
|
4
|
69490
|
83
|
Одеська
|
150181
|
407
|
3189
|
10
|
140920
|
159
|
Полтавська
|
80900
|
195
|
1919
|
1
|
77400
|
73
|
Рівненська
|
83035
|
273
|
1242
|
1
|
79685
|
110
|
Сумська
|
81680
|
297
|
1401
|
7
|
78390
|
100
|
Тернопільська
|
74562
|
221
|
1269
|
3
|
70861
|
134
|
Харківська
|
160132
|
839
|
3846
|
14
|
148327
|
204
|
Херсонська
|
40605
|
257
|
1295
|
6
|
36943
|
106
|
Хмельницька
|
93654
|
348
|
1980
|
2
|
88770
|
80
|
Черкаська
|
85170
|
171
|
1343
|
1
|
81802
|
53
|
Чернівецька
|
86291
|
302
|
1948
|
8
|
79802
|
214
|
Чернігівська
|
60101
|
185
|
1401
|
1
|
57185
|
67