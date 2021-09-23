23. 09. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.09.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

За добу 22 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 826 357 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 527 042

отримали одну дозу, усього

6527040

отримали дві дози, усього

5 299 317

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1819644

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2404390

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

692985

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

144768

отримали одну дозу, усього

91615

отримали дві дози, усього

53153

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

45617

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

75110

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24041

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 953 мобільними бригадами з імунізації,  2 993 пунктами щеплення та 344 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2070
  • летальних випадків –

123
  • одужало (особи) –

2305

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

84935
  • методом ПЛР —

41625
  • методом ІФА —

9742
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33568

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2370425
  • одужало (особи) –

2237973
  • летальних випадків –

55284
  • проведено ПЛР-тестувань –

12593275

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2370425

7866

55284

123

2237973

2305

м. Київ

231584

467

5352

7

219636

108

Вінницька

74601

179

1761

3

70946

56

Волинська

64667

238

1228

3

61541

33

Дніпропетровська

144155

456

4788

11

134164

108

Донецька

97876

520

2560

4

91862

101

Житомирська

92728

396

1877

5

88129

51

Закарпатська

63295

83

1626

0

60910

11

Запорізька

110422

348

2579

5

104758

102

Івано-Франківська

90265

252

2168

7

86089

89

Київська

132231

193

2845

4

126732

115

Кіровоградська

21443

46

883

0

20085

8

Луганська

31842

333

1056

5

27610

48

Львівська

146443

685

3811

11

135936

92

Миколаївська

72562

175

1917

4

69490

83

Одеська

150181

407

3189

10

140920

159

Полтавська

80900

195

1919

1

77400

73

Рівненська

83035

273

1242

1

79685

110

Сумська

81680

297

1401

7

78390

100

Тернопільська

74562

221

1269

3

70861

134

Харківська

160132

839

3846

14

148327

204

Херсонська

40605

257

1295

6

36943

106

Хмельницька

93654

348

1980

2

88770

80

Черкаська

85170

171

1343

1

81802

53

Чернівецька

86291

302

1948

8

79802

214

Чернігівська

60101

185

1401

1

57185

67
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      