Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.09.21)

За добу 22 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 826 357 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 527 042 отримали одну дозу, усього 6527040 отримали дві дози, усього 5 299 317 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1819644 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2404390 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 692985 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 144768 отримали одну дозу, усього 91615 отримали дві дози, усього 53153 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 45617 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 75110 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24041 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 953 мобільними бригадами з імунізації, 2 993 пунктами щеплення та 344 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2070 летальних випадків – 123 одужало (особи) – 2305 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 84935 методом ПЛР — 41625 методом ІФА — 9742 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33568 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2370425 одужало (особи) – 2237973 летальних випадків – 55284 проведено ПЛР-тестувань – 12593275

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України