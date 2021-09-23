Відсьогодні(23.09.2021) в Україні діє жовтий рівень епідемічної небезпеки

З 00:00 год 23 вересня 2021 року на всій території України почав діяти жовтий рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня.

У межах жовтого рівня заборонено зокрема:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів тощо.

Заклади освіти працюватимуть за такими умовами:

дитячі садки та 1-4 класи шкіл працюватимуть стаціонарно,

5-12 класи шкіл та інші заклади освіти вимагатимуть особливих умов. Для роботи у звичному режимі понад 80% персоналу закладу освіти мають бути щепленими хоча б одною дозою вакцини проти COVID-19.

Водночас вимоги до жовтого рівня є пом’якшеними для вакцинованих. Обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися якщо всі учасники (відвідувачі) та усі організатори масових заходів, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.

Для роботи на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану сімейним лікарем.

Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів чи заходів дозволено мати негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години.

Проте якщо в заклад або на захід потрапляє невакцинований відвідувач, включаються правила та обмеження жовтого рівня.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником бізнесу.

Нагадаємо, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані. Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua.