Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.09.21)

За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 979 985 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 624 028 отримали одну дозу, усього 6624026 отримали дві дози, усього 5 355 959 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1849175 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2451494 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 713450 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 153628 отримали одну дозу, усього 96986 отримали дві дози, усього 56642 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 49051 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 77124 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 27453 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 993 мобільними бригадами з імунізації, 3 057 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2060 летальних випадків – 140 одужало (особи) – 2415 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 82181 методом ПЛР — 40578 методом ІФА — 10574 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31029 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2379483 одужало (особи) – 2240388 летальних випадків – 55424 проведено ПЛР-тестувань – 12633853

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України