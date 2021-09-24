Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.09.21)

За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 979 985 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 624 028
|
отримали одну дозу, усього
|
6624026
|
отримали дві дози, усього
|
5 355 959
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1849175
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2451494
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
713450
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
153628
|
отримали одну дозу, усього
|
96986
|
отримали дві дози, усього
|
56642
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
49051
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
77124
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
27453
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 993 мобільними бригадами з імунізації, 3 057 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2060
|
|
140
|
|
2415
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
82181
|
|
40578
|
|
10574
|
|
31029
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2379483
|
|
2240388
|
|
55424
|
|
12633853
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2379483
|
9058
|
55424
|
140
|
2240388
|
2415
|
м. Київ
|
232049
|
465
|
5359
|
7
|
219751
|
115
|
Вінницька
|
74748
|
147
|
1765
|
4
|
71005
|
59
|
Волинська
|
64851
|
184
|
1228
|
0
|
61660
|
119
|
Дніпропетровська
|
145044
|
889
|
4798
|
10
|
134263
|
99
|
Донецька
|
98478
|
602
|
2576
|
16
|
91955
|
93
|
Житомирська
|
92951
|
223
|
1885
|
8
|
88325
|
196
|
Закарпатська
|
63368
|
73
|
1627
|
1
|
60911
|
1
|
Запорізька
|
110853
|
431
|
2586
|
7
|
104837
|
79
|
Івано-Франківська
|
90465
|
200
|
2172
|
4
|
86190
|
101
|
Київська
|
132640
|
409
|
2849
|
4
|
126834
|
102
|
Кіровоградська
|
21481
|
38
|
884
|
1
|
20098
|
13
|
Луганська
|
32133
|
291
|
1061
|
5
|
27663
|
53
|
Львівська
|
147158
|
715
|
3821
|
10
|
136093
|
157
|
Миколаївська
|
72767
|
205
|
1923
|
6
|
69537
|
47
|
Одеська
|
150803
|
622
|
3206
|
17
|
141142
|
222
|
Полтавська
|
81053
|
153
|
1919
|
0
|
77440
|
40
|
Рівненська
|
83294
|
259
|
1245
|
3
|
79775
|
90
|
Сумська
|
81977
|
297
|
1404
|
3
|
78479
|
89
|
Тернопільська
|
74863
|
301
|
1272
|
3
|
70950
|
89
|
Харківська
|
161080
|
948
|
3857
|
11
|
148469
|
142
|
Херсонська
|
40935
|
330
|
1298
|
3
|
37012
|
69
|
Хмельницька
|
93997
|
343
|
1982
|
2
|
88828
|
58
|
Черкаська
|
85480
|
310
|
1344
|
1
|
81855
|
53
|
Чернівецька
|
86697
|
406
|
1961
|
13
|
80068
|
266
|
Чернігівська
|
60318
|
217
|
1402
|
1
|
57248
|
63