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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.09.21)

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За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 11 979 985 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 624 028

отримали одну дозу, усього

6624026

отримали дві дози, усього

5 355 959

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1849175

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2451494

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

713450

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

153628

отримали одну дозу, усього

96986

отримали дві дози, усього

56642

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

49051

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

77124

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

27453

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 993 мобільними бригадами з імунізації,  3 057 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2060
  • летальних випадків –

140
  • одужало (особи) –

2415

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

82181
  • методом ПЛР —

40578
  • методом ІФА —

10574
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31029

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2379483
  • одужало (особи) –

2240388
  • летальних випадків –

55424
  • проведено ПЛР-тестувань –

12633853

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2379483

9058

55424

140

2240388

2415

м. Київ

232049

465

5359

7

219751

115

Вінницька

74748

147

1765

4

71005

59

Волинська

64851

184

1228

0

61660

119

Дніпропетровська

145044

889

4798

10

134263

99

Донецька

98478

602

2576

16

91955

93

Житомирська

92951

223

1885

8

88325

196

Закарпатська

63368

73

1627

1

60911

1

Запорізька

110853

431

2586

7

104837

79

Івано-Франківська

90465

200

2172

4

86190

101

Київська

132640

409

2849

4

126834

102

Кіровоградська

21481

38

884

1

20098

13

Луганська

32133

291

1061

5

27663

53

Львівська

147158

715

3821

10

136093

157

Миколаївська

72767

205

1923

6

69537

47

Одеська

150803

622

3206

17

141142

222

Полтавська

81053

153

1919

0

77440

40

Рівненська

83294

259

1245

3

79775

90

Сумська

81977

297

1404

3

78479

89

Тернопільська

74863

301

1272

3

70950

89

Харківська

161080

948

3857

11

148469

142

Херсонська

40935

330

1298

3

37012

69

Хмельницька

93997

343

1982

2

88828

58

Черкаська

85480

310

1344

1

81855

53

Чернівецька

86697

406

1961

13

80068

266

Чернігівська

60318

217

1402

1

57248

63
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