Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.09.21)

За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 715, медпрацівників – 157).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 138 989 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 720 913 отримали одну дозу, усього 6720911 отримали дві дози, усього 5 418 078 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1876787 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2501305 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 732912 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 159004 отримали одну дозу, усього 96885 отримали дві дози, усього 62119 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 47324 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 84767 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 26913 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 966 мобільними бригадами з імунізації, 2 977 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2035 летальних випадків – 133 одужало (особи) – 2821 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79079 методом ПЛР — 39360 методом ІФА — 10699 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 29020 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2387750 одужало (особи) – 2243209 летальних випадків – 55557 проведено ПЛР-тестувань – 12673213

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України