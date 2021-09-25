Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.09.21)

За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 715, медпрацівників – 157).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 138 989 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 720 913
|
отримали одну дозу, усього
|
6720911
|
отримали дві дози, усього
|
5 418 078
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1876787
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
2501305
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
732912
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
159004
|
отримали одну дозу, усього
|
96885
|
отримали дві дози, усього
|
62119
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
47324
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
84767
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
26913
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 966 мобільними бригадами з імунізації, 2 977 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2035
|
|
133
|
|
2821
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
79079
|
|
39360
|
|
10699
|
|
29020
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2387750
|
|
2243209
|
|
55557
|
|
12673213
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2387750
|
8267
|
55557
|
133
|
2243209
|
2821
|
м. Київ
|
232495
|
446
|
5364
|
5
|
219904
|
153
|
Вінницька
|
74881
|
133
|
1769
|
4
|
71051
|
46
|
Волинська
|
65067
|
216
|
1232
|
4
|
61721
|
61
|
Дніпропетровська
|
145795
|
751
|
4805
|
7
|
134523
|
260
|
Донецька
|
98981
|
503
|
2580
|
4
|
92050
|
95
|
Житомирська
|
93234
|
283
|
1887
|
2
|
88348
|
23
|
Закарпатська
|
63473
|
105
|
1628
|
1
|
60942
|
31
|
Запорізька
|
111409
|
556
|
2594
|
8
|
104837
|
0
|
Івано-Франківська
|
90685
|
220
|
2179
|
7
|
86356
|
166
|
Київська
|
132930
|
290
|
2855
|
6
|
126933
|
99
|
Кіровоградська
|
21522
|
41
|
886
|
2
|
20104
|
6
|
Луганська
|
32435
|
302
|
1070
|
9
|
27766
|
103
|
Львівська
|
147835
|
677
|
3836
|
15
|
136250
|
157
|
Миколаївська
|
72948
|
181
|
1927
|
4
|
69586
|
49
|
Одеська
|
151288
|
485
|
3217
|
11
|
141402
|
260
|
Полтавська
|
81251
|
198
|
1922
|
3
|
77476
|
36
|
Рівненська
|
83562
|
268
|
1250
|
5
|
79936
|
161
|
Сумська
|
82178
|
201
|
1404
|
0
|
78545
|
66
|
Тернопільська
|
75082
|
219
|
1275
|
3
|
71109
|
159
|
Харківська
|
162009
|
929
|
3869
|
12
|
148746
|
277
|
Херсонська
|
41114
|
179
|
1303
|
5
|
37113
|
101
|
Хмельницька
|
94273
|
276
|
1990
|
8
|
88944
|
116
|
Черкаська
|
85731
|
251
|
1345
|
1
|
81910
|
55
|
Чернівецька
|
87108
|
411
|
1965
|
4
|
80344
|
276
|
Чернігівська
|
60464
|
146
|
1405
|
3
|
57313
|
65