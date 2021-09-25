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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.09.21)

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За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 715, медпрацівників – 157).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 138 989 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 720 913

отримали одну дозу, усього

6720911

отримали дві дози, усього

5 418 078

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1876787

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2501305

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

732912

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

159004

отримали одну дозу, усього

96885

отримали дві дози, усього

62119

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

47324

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

84767

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

26913

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 966 мобільними бригадами з імунізації,  2 977 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2035
  • летальних випадків –

133
  • одужало (особи) –

2821

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79079
  • методом ПЛР —

39360
  • методом ІФА —

10699
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

29020

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2387750
  • одужало (особи) –

2243209
  • летальних випадків –

55557
  • проведено ПЛР-тестувань –

12673213

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2387750

8267

55557

133

2243209

2821

м. Київ

232495

446

5364

5

219904

153

Вінницька

74881

133

1769

4

71051

46

Волинська

65067

216

1232

4

61721

61

Дніпропетровська

145795

751

4805

7

134523

260

Донецька

98981

503

2580

4

92050

95

Житомирська

93234

283

1887

2

88348

23

Закарпатська

63473

105

1628

1

60942

31

Запорізька

111409

556

2594

8

104837

0

Івано-Франківська

90685

220

2179

7

86356

166

Київська

132930

290

2855

6

126933

99

Кіровоградська

21522

41

886

2

20104

6

Луганська

32435

302

1070

9

27766

103

Львівська

147835

677

3836

15

136250

157

Миколаївська

72948

181

1927

4

69586

49

Одеська

151288

485

3217

11

141402

260

Полтавська

81251

198

1922

3

77476

36

Рівненська

83562

268

1250

5

79936

161

Сумська

82178

201

1404

0

78545

66

Тернопільська

75082

219

1275

3

71109

159

Харківська

162009

929

3869

12

148746

277

Херсонська

41114

179

1303

5

37113

101

Хмельницька

94273

276

1990

8

88944

116

Черкаська

85731

251

1345

1

81910

55

Чернівецька

87108

411

1965

4

80344

276

Чернігівська

60464

146

1405

3

57313

65
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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