Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.09.21)

За добу 26 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 240 363 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 781 527 отримали одну дозу, усього 6781525 отримали дві дози, усього 5 458 838 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1891285 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2535430 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 744903 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 37 153 отримали одну дозу, усього 21836 отримали дві дози, усього 15317 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 9145 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 21914 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6094 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 308 мобільними бригадами з імунізації, 1 119 пунктами щеплення та 357 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1478 летальних випадків – 94 одужало (особи) – 952 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 26912 методом ПЛР — 13202 методом ІФА — 2688 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11022 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2395404 одужало (особи) – 2245144 летальних випадків – 55720 проведено ПЛР-тестувань – 12710080

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України