Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.09.21)

За добу 26 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 240 363 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 781 527
|
отримали одну дозу, усього
|
6781525
|
5 458 838
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1891285
|
2535430
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
744903
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
37 153
|
отримали одну дозу, усього
|
21836
|
отримали дві дози, усього
|
15317
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
9145
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
21914
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6094
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 308 мобільними бригадами з імунізації, 1 119 пунктами щеплення та 357 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1478
|
|
94
|
|
952
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
26912
|
|
13202
|
|
2688
|
|
11022
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2395404
|
|
2245144
|
|
55720
|
|
12710080
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2395404
|
3007
|
55720
|
94
|
2245144
|
952
|
м. Київ
|
232856
|
135
|
5374
|
5
|
219958
|
36
|
Вінницька
|
75086
|
102
|
1769
|
0
|
71121
|
54
|
Волинська
|
65287
|
121
|
1236
|
2
|
61755
|
18
|
Дніпропетровська
|
146672
|
371
|
4811
|
2
|
134632
|
47
|
Донецька
|
99300
|
163
|
2580
|
0
|
92094
|
44
|
Житомирська
|
93597
|
166
|
1904
|
9
|
88356
|
7
|
Закарпатська
|
63504
|
15
|
1631
|
1
|
60961
|
13
|
Запорізька
|
111786
|
175
|
2602
|
8
|
104961
|
74
|
Івано-Франківська
|
90890
|
61
|
2180
|
0
|
86463
|
50
|
Київська
|
133122
|
60
|
2860
|
0
|
126989
|
16
|
Кіровоградська
|
21563
|
6
|
887
|
1
|
20114
|
5
|
Луганська
|
32593
|
67
|
1075
|
3
|
27786
|
6
|
Львівська
|
148302
|
241
|
3850
|
13
|
136383
|
128
|
Миколаївська
|
73136
|
83
|
1938
|
5
|
69655
|
26
|
Одеська
|
151782
|
163
|
3223
|
6
|
141550
|
81
|
Полтавська
|
81328
|
34
|
1922
|
0
|
77482
|
5
|
Рівненська
|
83740
|
53
|
1255
|
3
|
79978
|
15
|
Сумська
|
82451
|
95
|
1407
|
2
|
78572
|
7
|
Тернопільська
|
75496
|
180
|
1280
|
3
|
71247
|
47
|
Харківська
|
162853
|
233
|
3883
|
2
|
149115
|
102
|
Херсонська
|
41413
|
77
|
1318
|
15
|
37137
|
0
|
Хмельницька
|
94546
|
56
|
1994
|
2
|
88996
|
49
|
Черкаська
|
85848
|
43
|
1345
|
0
|
81933
|
11
|
Чернівецька
|
87643
|
282
|
1991
|
12
|
80586
|
104
|
Чернігівська
|
60610
|
25
|
1405
|
0
|
57320
|
7