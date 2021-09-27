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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.09.21)

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За добу 26 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 240 363 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 781 527

отримали одну дозу, усього

6781525

отримали дві дози, усього

5 458 838

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1891285

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2535430

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

744903

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

37 153

отримали одну дозу, усього

21836

отримали дві дози, усього

15317

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

9145

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

21914

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6094

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 308 мобільними бригадами з імунізації, 1 119 пунктами щеплення та 357 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1478
  • летальних випадків –

94
  • одужало (особи) –

952

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

26912
  • методом ПЛР —

13202
  • методом ІФА —

2688
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11022

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2395404
  • одужало (особи) –

2245144
  • летальних випадків –

55720
  • проведено ПЛР-тестувань –

12710080

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2395404

3007

55720

94

2245144

952

м. Київ

232856

135

5374

5

219958

36

Вінницька

75086

102

1769

0

71121

54

Волинська

65287

121

1236

2

61755

18

Дніпропетровська

146672

371

4811

2

134632

47

Донецька

99300

163

2580

0

92094

44

Житомирська

93597

166

1904

9

88356

7

Закарпатська

63504

15

1631

1

60961

13

Запорізька

111786

175

2602

8

104961

74

Івано-Франківська

90890

61

2180

0

86463

50

Київська

133122

60

2860

0

126989

16

Кіровоградська

21563

6

887

1

20114

5

Луганська

32593

67

1075

3

27786

6

Львівська

148302

241

3850

13

136383

128

Миколаївська

73136

83

1938

5

69655

26

Одеська

151782

163

3223

6

141550

81

Полтавська

81328

34

1922

0

77482

5

Рівненська

83740

53

1255

3

79978

15

Сумська

82451

95

1407

2

78572

7

Тернопільська

75496

180

1280

3

71247

47

Харківська

162853

233

3883

2

149115

102

Херсонська

41413

77

1318

15

37137

0

Хмельницька

94546

56

1994

2

88996

49

Черкаська

85848

43

1345

0

81933

11

Чернівецька

87643

282

1991

12

80586

104

Чернігівська

60610

25

1405

0

57320

7
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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