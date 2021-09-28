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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.09.21)

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За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 359 741 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 851 531

отримали одну дозу, усього

6851529

отримали дві дози, усього

5 508 212

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1911530

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2570419

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

759673

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

119378

отримали одну дозу, усього

70004

отримали дві дози, усього

49374

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35400

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60484

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

23494

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 896 мобільними бригадами з імунізації, 2 971 пунктом щеплення та 344 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1288
  • летальних випадків –

143
  • одужало (особи) –

2927

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

65812
  • методом ПЛР —

31051
  • методом ІФА —

9067
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

25694

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2401956
  • одужало (особи) –

2248071
  • летальних випадків –

55863
  • проведено ПЛР-тестувань –

12741131

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2401956

6552

55863

143

2248071

2927

м. Київ

233317

461

5378

4

220177

219

Вінницька

75179

93

1770

1

71180

59

Волинська

65495

208

1242

6

61778

23

Дніпропетровська

147267

595

4819

8

134747

115

Донецька

99828

528

2584

4

92330

236

Житомирська

93677

80

1909

5

88444

88

Закарпатська

63582

78

1633

2

60969

8

Запорізька

112286

500

2615

13

105048

87

Івано-Франківська

91021

131

2184

4

86543

80

Київська

133391

269

2867

7

127070

81

Кіровоградська

21581

18

888

1

20156

42

Луганська

32930

337

1084

9

27937

151

Львівська

148729

427

3863

13

136564

181

Миколаївська

73242

106

1943

5

69721

66

Одеська

152213

431

3241

18

141735

185

Полтавська

81534

206

1925

3

77556

74

Рівненська

83958

218

1260

5

80088

110

Сумська

82633

182

1416

9

78725

153

Тернопільська

75630

134

1287

7

71417

170

Харківська

163400

547

3885

2

149263

148

Херсонська

41495

82

1321

3

37220

83

Хмельницька

94687

141

1995

1

89149

153

Черкаська

86117

269

1345

0

82066

133

Чернівецька

88058

415

2001

10

80783

197

Чернігівська

60706

96

1408

3

57405

85
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