Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.09.21)

За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 359 741 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 851 531 отримали одну дозу, усього 6851529 отримали дві дози, усього 5 508 212 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1911530 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2570419 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 759673 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 119378 отримали одну дозу, усього 70004 отримали дві дози, усього 49374 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35400 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 60484 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 23494 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 896 мобільними бригадами з імунізації, 2 971 пунктом щеплення та 344 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1288 летальних випадків – 143 одужало (особи) – 2927 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 65812 методом ПЛР — 31051 методом ІФА — 9067 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 25694 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2401956 одужало (особи) – 2248071 летальних випадків – 55863 проведено ПЛР-тестувань – 12741131

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України