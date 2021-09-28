Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.09.21)

За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 359 741 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 851 531
|
отримали одну дозу, усього
|
6851529
|
5 508 212
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1911530
|
2570419
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
759673
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
119378
|
отримали одну дозу, усього
|
70004
|
отримали дві дози, усього
|
49374
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35400
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
60484
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
23494
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 896 мобільними бригадами з імунізації, 2 971 пунктом щеплення та 344 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1288
|
|
143
|
|
2927
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
65812
|
|
31051
|
|
9067
|
|
25694
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2401956
|
|
2248071
|
|
55863
|
|
12741131
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2401956
|
6552
|
55863
|
143
|
2248071
|
2927
|
м. Київ
|
233317
|
461
|
5378
|
4
|
220177
|
219
|
Вінницька
|
75179
|
93
|
1770
|
1
|
71180
|
59
|
Волинська
|
65495
|
208
|
1242
|
6
|
61778
|
23
|
Дніпропетровська
|
147267
|
595
|
4819
|
8
|
134747
|
115
|
Донецька
|
99828
|
528
|
2584
|
4
|
92330
|
236
|
Житомирська
|
93677
|
80
|
1909
|
5
|
88444
|
88
|
Закарпатська
|
63582
|
78
|
1633
|
2
|
60969
|
8
|
Запорізька
|
112286
|
500
|
2615
|
13
|
105048
|
87
|
Івано-Франківська
|
91021
|
131
|
2184
|
4
|
86543
|
80
|
Київська
|
133391
|
269
|
2867
|
7
|
127070
|
81
|
Кіровоградська
|
21581
|
18
|
888
|
1
|
20156
|
42
|
Луганська
|
32930
|
337
|
1084
|
9
|
27937
|
151
|
Львівська
|
148729
|
427
|
3863
|
13
|
136564
|
181
|
Миколаївська
|
73242
|
106
|
1943
|
5
|
69721
|
66
|
Одеська
|
152213
|
431
|
3241
|
18
|
141735
|
185
|
Полтавська
|
81534
|
206
|
1925
|
3
|
77556
|
74
|
Рівненська
|
83958
|
218
|
1260
|
5
|
80088
|
110
|
Сумська
|
82633
|
182
|
1416
|
9
|
78725
|
153
|
Тернопільська
|
75630
|
134
|
1287
|
7
|
71417
|
170
|
Харківська
|
163400
|
547
|
3885
|
2
|
149263
|
148
|
Херсонська
|
41495
|
82
|
1321
|
3
|
37220
|
83
|
Хмельницька
|
94687
|
141
|
1995
|
1
|
89149
|
153
|
Черкаська
|
86117
|
269
|
1345
|
0
|
82066
|
133
|
Чернівецька
|
88058
|
415
|
2001
|
10
|
80783
|
197
|
Чернігівська
|
60706
|
96
|
1408
|
3
|
57405
|
85