Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.09.21)

За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 491 987 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
6 926 719
|
отримали одну дозу, усього
|
6926717
|
5 565 270
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1933235
|
2608960
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
774615
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
132 246
|
отримали одну дозу, усього
|
75188
|
отримали дві дози, усього
|
57058
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
39415
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
68458
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
24373
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 897 мобільними бригадами з імунізації, 3 063 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 855
|
|
217
|
|
3281
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
92829
|
|
42132
|
|
10973
|
|
39724
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2411622
|
|
2251352
|
|
56080
|
|
12783263
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2411622
|
9666
|
56080
|
217
|
2251352
|
3281
|
м. Київ
|
233900
|
583
|
5385
|
7
|
220767
|
590
|
Вінницька
|
75379
|
200
|
1777
|
7
|
71234
|
54
|
Волинська
|
65709
|
214
|
1246
|
4
|
61873
|
95
|
Дніпропетровська
|
148054
|
787
|
4838
|
19
|
134905
|
158
|
Донецька
|
100527
|
699
|
2608
|
24
|
92496
|
166
|
Житомирська
|
93930
|
253
|
1918
|
9
|
88537
|
93
|
Закарпатська
|
63677
|
95
|
1633
|
0
|
60984
|
15
|
Запорізька
|
112878
|
592
|
2626
|
11
|
105057
|
9
|
Івано-Франківська
|
91255
|
234
|
2189
|
5
|
86677
|
134
|
Київська
|
133716
|
325
|
2877
|
10
|
127203
|
133
|
Кіровоградська
|
21632
|
51
|
890
|
2
|
20194
|
38
|
Луганська
|
33455
|
525
|
1088
|
4
|
28038
|
101
|
Львівська
|
149187
|
458
|
3879
|
16
|
136624
|
60
|
Миколаївська
|
73464
|
222
|
1948
|
5
|
69806
|
85
|
Одеська
|
152875
|
662
|
3253
|
12
|
141781
|
46
|
Полтавська
|
81765
|
231
|
1931
|
6
|
77680
|
124
|
Рівненська
|
84363
|
405
|
1263
|
3
|
80288
|
200
|
Сумська
|
83001
|
368
|
1420
|
4
|
78838
|
113
|
Тернопільська
|
75831
|
201
|
1293
|
6
|
71587
|
170
|
Харківська
|
164376
|
976
|
3912
|
27
|
149532
|
269
|
Херсонська
|
41844
|
349
|
1329
|
8
|
37265
|
45
|
Хмельницька
|
95134
|
447
|
2002
|
7
|
89306
|
157
|
Черкаська
|
86414
|
297
|
1348
|
3
|
82161
|
95
|
Чернівецька
|
88479
|
421
|
2010
|
9
|
81041
|
258
|
Чернігівська
|
60777
|
71
|
1417
|
9
|
57478
|
73