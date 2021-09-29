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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.09.21)

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За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 491 987 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

6 926 719

отримали одну дозу, усього

6926717

отримали дві дози, усього

5 565 270

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1933235

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2608960

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

774615

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

132 246

отримали одну дозу, усього

75188

отримали дві дози, усього

57058

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

39415

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

68458

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

24373

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 897 мобільними бригадами з імунізації, 3 063 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 855
  • летальних випадків –

217
  • одужало (особи) –

3281

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

92829
  • методом ПЛР —

42132
  • методом ІФА —

10973
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

39724

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2411622
  • одужало (особи) –

2251352
  • летальних випадків –

56080
  • проведено ПЛР-тестувань –

12783263

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2411622

9666

56080

217

2251352

3281

м. Київ

233900

583

5385

7

220767

590

Вінницька

75379

200

1777

7

71234

54

Волинська

65709

214

1246

4

61873

95

Дніпропетровська

148054

787

4838

19

134905

158

Донецька

100527

699

2608

24

92496

166

Житомирська

93930

253

1918

9

88537

93

Закарпатська

63677

95

1633

0

60984

15

Запорізька

112878

592

2626

11

105057

9

Івано-Франківська

91255

234

2189

5

86677

134

Київська

133716

325

2877

10

127203

133

Кіровоградська

21632

51

890

2

20194

38

Луганська

33455

525

1088

4

28038

101

Львівська

149187

458

3879

16

136624

60

Миколаївська

73464

222

1948

5

69806

85

Одеська

152875

662

3253

12

141781

46

Полтавська

81765

231

1931

6

77680

124

Рівненська

84363

405

1263

3

80288

200

Сумська

83001

368

1420

4

78838

113

Тернопільська

75831

201

1293

6

71587

170

Харківська

164376

976

3912

27

149532

269

Херсонська

41844

349

1329

8

37265

45

Хмельницька

95134

447

2002

7

89306

157

Черкаська

86414

297

1348

3

82161

95

Чернівецька

88479

421

2010

9

81041

258

Чернігівська

60777

71

1417

9

57478

73
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