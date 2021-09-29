Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.09.21)

За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 491 987 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 6 926 719 отримали одну дозу, усього 6926717 отримали дві дози, усього 5 565 270 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1933235 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2608960 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 774615 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 132 246 отримали одну дозу, усього 75188 отримали дві дози, усього 57058 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 39415 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 68458 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 24373 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 897 мобільними бригадами з імунізації, 3 063 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 855 летальних випадків – 217 одужало (особи) – 3281 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 92829 методом ПЛР — 42132 методом ІФА — 10973 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 39724 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2411622 одужало (особи) – 2251352 летальних випадків – 56080 проведено ПЛР-тестувань – 12783263

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України