Найвищий рівень смертності людей літнього віку від COVID-19 — серед невакцинованих

98.3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації. Про це свідчать дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня по 26 вересня 2021 року.

“На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу”, — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.

Люди літнього віку є пріоритетною категорією, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

Найчастішим побоюванням серед цієї вікової групи є те, що літні люди мають супутні захворювання. Проте саме люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо) повинні вакцинуватись якнайшвидше, адже вони мають високий ризик померти. Протипоказаннями до вакцинації є лише важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини, гіперчутливість до одного з компонентів вакцини та температура тіла вище 38,5ºC.

Нагадуємо, що ВООЗ рекомендує вакцинуватися від COVID-19, навіть тим, хто вже перехворів. Імунітет після перенесеної хвороби залежить від особливостей організму кожної окремої людини, і невідомо, скільки часу природний імунітет захищатиме людину. Тим паче одне з досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (C.D.C) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

В Україні зараз доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac та Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Запишіться на щеплення вже сьогодні, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також людей поруч.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 12 491 987 щеплення. Вакциновано 6 926 719 особу, з них отримали першу дозу – 6 926 717 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 565 270 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua. Більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 на vaccination.covid19.gov.ua.

МОЗ України