Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.09.21)

За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 617 990 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 000 535 отримали одну дозу, усього 7000533 отримали дві дози, усього 5 617 457 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1953305 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2648459 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 788862 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 126 003 отримали одну дозу, усього 73816 отримали дві дози, усього 52187 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 35732 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 69429 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 20842 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 915 мобільними бригадами з імунізації, 3 029 пунктами щеплення та 348 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2556 летальних випадків – 194 одужало (особи) – 3839 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 93356 методом ПЛР — 46604 методом ІФА — 10626 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36126 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2423379 одужало (особи) – 2255191 летальних випадків – 56274 проведено ПЛР-тестувань – 12829867

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України