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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.09.21)

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За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 617 990 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 000 535

отримали одну дозу, усього

7000533

отримали дві дози, усього

5 617 457

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1953305

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2648459

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

788862

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

126 003

отримали одну дозу, усього

73816

отримали дві дози, усього

52187

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

35732

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

69429

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

20842

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 915 мобільними бригадами з імунізації, 3 029 пунктами щеплення та 348 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2556
  • летальних випадків –

194
  • одужало (особи) –

3839

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

93356
  • методом ПЛР —

46604
  • методом ІФА —

10626
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36126

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2423379
  • одужало (особи) –

2255191
  • летальних випадків –

56274
  • проведено ПЛР-тестувань –

12829867

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2423379

11757

56274

194

2255191

3839

м. Київ

234463

563

5393

8

221075

308

Вінницька

75587

208

1783

6

71298

64

Волинська

65985

276

1250

4

61904

31

Дніпропетровська

148980

926

4854

16

135296

391

Донецька

101266

739

2615

7

92788

292

Житомирська

94490

560

1928

10

88589

52

Закарпатська

63774

97

1633

0

61016

32

Запорізька

113510

632

2643

17

105428

371

Івано-Франківська

91623

368

2195

6

86730

53

Київська

134007

291

2888

11

127321

118

Кіровоградська

21711

79

891

1

20215

21

Луганська

33842

387

1097

9

28265

227

Львівська

150114

927

3896

17

136747

123

Миколаївська

73691

227

1956

8

69944

138

Одеська

153627

752

3256

3

141938

157

Полтавська

82005

240

1935

4

77876

196

Рівненська

84785

422

1266

3

80360

72

Сумська

83456

455

1423

3

78986

148

Тернопільська

76265

434

1297

4

71821

234

Харківська

165463

1087

3937

25

149735

203

Херсонська

42273

429

1334

5

37370

105

Хмельницька

95617

483

2010

8

89427

121

Черкаська

86697

283

1355

7

82243

82

Чернівецька

88934

455

2016

6

81284

243

Чернігівська

61214

437

1423

6

57535

57
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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