Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.09.21)

За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 617 990 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 000 535
|
отримали одну дозу, усього
|
7000533
|
5 617 457
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1953305
|
2648459
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
788862
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
126 003
|
отримали одну дозу, усього
|
73816
|
отримали дві дози, усього
|
52187
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
35732
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
69429
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
20842
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 915 мобільними бригадами з імунізації, 3 029 пунктами щеплення та 348 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2556
|
|
194
|
|
3839
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
93356
|
|
46604
|
|
10626
|
|
36126
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2423379
|
|
2255191
|
|
56274
|
|
12829867
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2423379
|
11757
|
56274
|
194
|
2255191
|
3839
|
м. Київ
|
234463
|
563
|
5393
|
8
|
221075
|
308
|
Вінницька
|
75587
|
208
|
1783
|
6
|
71298
|
64
|
Волинська
|
65985
|
276
|
1250
|
4
|
61904
|
31
|
Дніпропетровська
|
148980
|
926
|
4854
|
16
|
135296
|
391
|
Донецька
|
101266
|
739
|
2615
|
7
|
92788
|
292
|
Житомирська
|
94490
|
560
|
1928
|
10
|
88589
|
52
|
Закарпатська
|
63774
|
97
|
1633
|
0
|
61016
|
32
|
Запорізька
|
113510
|
632
|
2643
|
17
|
105428
|
371
|
Івано-Франківська
|
91623
|
368
|
2195
|
6
|
86730
|
53
|
Київська
|
134007
|
291
|
2888
|
11
|
127321
|
118
|
Кіровоградська
|
21711
|
79
|
891
|
1
|
20215
|
21
|
Луганська
|
33842
|
387
|
1097
|
9
|
28265
|
227
|
Львівська
|
150114
|
927
|
3896
|
17
|
136747
|
123
|
Миколаївська
|
73691
|
227
|
1956
|
8
|
69944
|
138
|
Одеська
|
153627
|
752
|
3256
|
3
|
141938
|
157
|
Полтавська
|
82005
|
240
|
1935
|
4
|
77876
|
196
|
Рівненська
|
84785
|
422
|
1266
|
3
|
80360
|
72
|
Сумська
|
83456
|
455
|
1423
|
3
|
78986
|
148
|
Тернопільська
|
76265
|
434
|
1297
|
4
|
71821
|
234
|
Харківська
|
165463
|
1087
|
3937
|
25
|
149735
|
203
|
Херсонська
|
42273
|
429
|
1334
|
5
|
37370
|
105
|
Хмельницька
|
95617
|
483
|
2010
|
8
|
89427
|
121
|
Черкаська
|
86697
|
283
|
1355
|
7
|
82243
|
82
|
Чернівецька
|
88934
|
455
|
2016
|
6
|
81284
|
243
|
Чернігівська
|
61214
|
437
|
1423
|
6
|
57535
|
57