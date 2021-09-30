Додаткові гроші на кисень та доплати епідеміологам і лаборантам – розпорядження КМУ

Уряд прийняв рішення про виділення 205 млн грн на доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам центрів з контролю та профілактики хвороб, 395 млн грн на забезпечення централізованою подачею кисню ліжок у ковідних лікарнях. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Уряду.

“Ми маємо бути готові до вибухового зростання кількості хворих, саме така тенденція розвитку подій при циркуляції Дельта-штаму коронавірусу. Також ми маємо забезпечити гідну заробітну плату епідеміологам і лаборантам, адже одномоментно по всій країні доведеться робити в рази більше тестів щодня аби вчасно фіксувати нові випадки й відстежувати контактних”, - пояснив Міністр охорони здоров’я.

Він додав, що вже готові понад 250 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу при COVID-19. Вони розподілені на заклади різних хвиль реагування. Потужність закладів першої хвилі налічує майже 42 тис. ліжко-місць. Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апаратів.

Зараз в Україні наявні понад 10 млн доз різних вакцин від COVID-19 - обирайте та вакцинуйтесь якомога швидше. Чим більше людей отримують щеплення, тим менша ймовірність настання червоного рівня епідемічної безпеки в Україні.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от: цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні хвороби та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua.

Міністерство охорони здоров'я України