Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.10.21)

За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 747 523 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 072 803 отримали одну дозу, усього 7072801 отримали дві дози, усього 5 674 722 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1972897 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2687118 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 802879 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 129 533 отримали одну дозу, усього 72268 отримали дві дози, усього 57265 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 36530 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 71547 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 21456 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 897 мобільними бригадами з імунізації, 2 976 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2637 летальних випадків – 172 одужало (особи) – 3264 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 89002 методом ПЛР — 45559 методом ІФА — 10265 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33178 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2435413 одужало (особи) – 2258455 летальних випадків – 56446 проведено ПЛР-тестувань – 12875426

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України