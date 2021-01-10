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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.10.21)

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За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 747 523 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 072 803

отримали одну дозу, усього

7072801

отримали дві дози, усього

5 674 722

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

1972897

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2687118

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

802879

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

129 533

отримали одну дозу, усього

72268

отримали дві дози, усього

57265

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36530

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

71547

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

21456

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 897 мобільними бригадами з імунізації, 2 976 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2637
  • летальних випадків –

172
  • одужало (особи) –

3264

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

89002
  • методом ПЛР —

45559
  • методом ІФА —

10265
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33178

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2435413
  • одужало (особи) –

2258455
  • летальних випадків –

56446
  • проведено ПЛР-тестувань –

12875426

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2435413

12034

56446

172

2258455

3264

м. Київ

235062

599

5406

13

221238

163

Вінницька

75787

200

1787

4

71366

68

Волинська

66310

325

1259

9

61959

55

Дніпропетровська

149705

725

4867

13

135593

297

Донецька

102011

745

2624

9

92982

194

Житомирська

94865

375

1934

6

88648

59

Закарпатська

63883

109

1633

0

61032

16

Запорізька

114280

770

2651

8

105607

179

Івано-Франківська

91924

301

2197

2

86938

208

Київська

134420

413

2890

2

127440

119

Кіровоградська

21784

73

892

1

20229

14

Луганська

34327

485

1101

4

28397

132

Львівська

150908

794

3901

5

136834

87

Миколаївська

74018

327

1961

5

70048

104

Одеська

154323

696

3283

27

142004

66

Полтавська

82347

342

1939

4

77935

59

Рівненська

85230

445

1270

4

80542

182

Сумська

83910

454

1427

4

79112

126

Тернопільська

76645

380

1306

9

72012

191

Харківська

166688

1225

3957

20

150042

307

Херсонська

42752

479

1341

7

37446

76

Хмельницька

96224

607

2013

3

89552

125

Черкаська

87106

409

1358

3

82358

115

Чернівецька

89500

566

2025

9

81535

251

Чернігівська

61404

190

1424

1

57606

71
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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