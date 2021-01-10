Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (01.10.21)

За добу 30 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 12 034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 747 523 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 072 803
|
отримали одну дозу, усього
|
7072801
|
5 674 722
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
1972897
|
2687118
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
802879
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
129 533
|
отримали одну дозу, усього
|
72268
|
отримали дві дози, усього
|
57265
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36530
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
71547
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
21456
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 897 мобільними бригадами з імунізації, 2 976 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2637
|
|
172
|
|
3264
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
89002
|
|
45559
|
|
10265
|
|
33178
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2435413
|
|
2258455
|
|
56446
|
|
12875426
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2435413
|
12034
|
56446
|
172
|
2258455
|
3264
|
м. Київ
|
235062
|
599
|
5406
|
13
|
221238
|
163
|
Вінницька
|
75787
|
200
|
1787
|
4
|
71366
|
68
|
Волинська
|
66310
|
325
|
1259
|
9
|
61959
|
55
|
Дніпропетровська
|
149705
|
725
|
4867
|
13
|
135593
|
297
|
Донецька
|
102011
|
745
|
2624
|
9
|
92982
|
194
|
Житомирська
|
94865
|
375
|
1934
|
6
|
88648
|
59
|
Закарпатська
|
63883
|
109
|
1633
|
0
|
61032
|
16
|
Запорізька
|
114280
|
770
|
2651
|
8
|
105607
|
179
|
Івано-Франківська
|
91924
|
301
|
2197
|
2
|
86938
|
208
|
Київська
|
134420
|
413
|
2890
|
2
|
127440
|
119
|
Кіровоградська
|
21784
|
73
|
892
|
1
|
20229
|
14
|
Луганська
|
34327
|
485
|
1101
|
4
|
28397
|
132
|
Львівська
|
150908
|
794
|
3901
|
5
|
136834
|
87
|
Миколаївська
|
74018
|
327
|
1961
|
5
|
70048
|
104
|
Одеська
|
154323
|
696
|
3283
|
27
|
142004
|
66
|
Полтавська
|
82347
|
342
|
1939
|
4
|
77935
|
59
|
Рівненська
|
85230
|
445
|
1270
|
4
|
80542
|
182
|
Сумська
|
83910
|
454
|
1427
|
4
|
79112
|
126
|
Тернопільська
|
76645
|
380
|
1306
|
9
|
72012
|
191
|
Харківська
|
166688
|
1225
|
3957
|
20
|
150042
|
307
|
Херсонська
|
42752
|
479
|
1341
|
7
|
37446
|
76
|
Хмельницька
|
96224
|
607
|
2013
|
3
|
89552
|
125
|
Черкаська
|
87106
|
409
|
1358
|
3
|
82358
|
115
|
Чернівецька
|
89500
|
566
|
2025
|
9
|
81535
|
251
|
Чернігівська
|
61404
|
190
|
1424
|
1
|
57606
|
71