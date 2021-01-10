Куди повідомляти про підробку документів про вакцинацію від COVID-19

З початку 2021 року правоохоронні органи відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів.

Покарання за такі дії можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років, а у випадку внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров’я – до 6 років ув’язнення. Також передбачається відповідальність не тільки за виготовлення та продаж підроблених документів чи внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних, але й за використання таких документів.

Втім найгірше в ситуації з підробкою медичних довідок не те, що це кримінальний злочин, а те, що це ставить під загрозу як життя та здоров’я осіб, що користуються такими документами, так і життя людей довкола.

Тому Міністерство охорони здоров’я звертається до українців, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19, повідомляти про них до:

Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536

Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: [email protected]

Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: [email protected] або, заповнивши форму зворотнього зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua

Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: [email protected]

Служби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482

Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 – 0 800 60 20 19

І пам'ятайте, що підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може привести до судової зали чи під апарат штучної вентиляції легенів.

МОЗ України