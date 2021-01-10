Україна повністю перейшла на електронний лікарняний з 1 жовтня: як це працює

В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я видаватимуть електронні лікарняні. Про це повідомили під час спільного брифінгу представники Мінцифри, МОЗ, Мінсоцполітики та ПФУ. У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. До єдиної інформаційної медичної системи за цей час вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон електронних медичних висновків.

“Електронні лікарняні — один із найважливіших кроків до режиму без паперів у сфері охорони здоров’я. Цифровізація допомагає зменшити навантаження на лікарів та спростити отримання страхових виплат для пацієнтів. Адже лікарняні — одна з найпопулярніших послуг в Україні. Реформувати їх намагалися майже 10 років. Завдяки спільній роботі це стало можливим — лише за 4 місяці електронні лікарняні почали видавати майже в кожній лікарні України”, — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для ефективного запуску електронних лікарняних Мінцифра, МОЗ, НСЗУ та представники МІС зробили декілька тренінгів та вебінарів для лікарів про те, як правильно формувати медичні висновки і листки непрацездатності в електронному форматі та працювати з ними.

“Електронні лікарняні — це прозорий, зручний для пацієнта і підзвітний для лікаря процес фіксації надання медичних послуг та подальших страхових виплат. Пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину. На сьогодні уже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі 47 тисячами лікарів", — сказав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Е-лікарняні будуть розділятися на дві частини. Медичний висновок — це документ після обстеження лікаря, у якому міститься загальний діагноз. Лікар створює його у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Ви отримаєте про це смс-повідомлення. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ. Роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на портал ПФУ.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла: “Е-лікарняні — це крок назустріч людям. Якщо до сьогодні треба було збирати купу довідок та печаток, то нова система усуває всі складнощі для людини. Реєстри обмінюються інформацією між собою без паперів. Відтепер лікарі лікують, люди одужують, роботодавці бачать, що працівники на лікарняному від першого дня, документи обробляються автоматизовано, і людина отримує виплати без зайвих затримок”.

Інформацію, яка міститься в медичному висновку, підписує лікар особисто електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить. Спроба їх підробити — наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, — може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. За цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування.

“Електронні листки непрацездатності формуються автоматично, що зручно для українців. Більше немає потреби збирати довідки та стояти у чергах. Це прискорить процес отримання виплат. До того ж, кожен зможе перевірити інформацію про себе в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Завдяки цьому процес стане більш відкритим, а корупційні ризики зменшаться”, — зазначив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Проєкт реалізується Мінцифрою спільно з МОЗ України, НСЗУ, Мінсоцполітики, Фондом соцстрахування, ПФУ та за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

МОЗ України