МОЗ готове забезпечити лікарні киснем в разі зростання такої потреби

Міністерство охорони здоров’я перевіряє готовність системи оперативно забезпечити киснем заклади охорони здоров’я, які працюють із ковідними хворими.

Так, перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда відвідав пункт постачання кисню міжнародної компанії “Лінде Газ Україна”. Нині з цього пункту забезпечують медичним киснем, наприклад, Олександрівську лікарню м. Києва.

“Ми вже працюємо над потенційним збільшенням постачання кисню у разі необхідності. Домовилися попрацювати над цим і з боку компаній-постачальників, і з боку закладів охорони здоров’я: покращити інфраструктуру, оновити резервуари тощо. Так що я впевнений: якщо зараз МОЗ і департаменти на місцях візьмуться за свою частину роботи киснем будемо забезпечені”, - прокоментував Олександр Комаріда.

За його словами, компанія планує збільшити обсяги постачання медичного кисню до закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Україні є 16 ліцензованих виробників медичного кисню. МОЗ провів спеціальні переговори та має підтвердження можливостей швидкого постачання кисню в лікарні у разі стрімкого зростання потреби. Для цього виробники вже сформували резерв, який буде системно підтримуватись та наповнюватись.

МОЗ України