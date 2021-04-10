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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.10.21)

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За добу 03 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 962 507 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 190 643

отримали одну дозу, усього

7190641

отримали дві дози, усього

5 771 866

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2002363

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2754203

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

824168

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

33 924

отримали одну дозу, усього

17373

отримали дві дози, усього

16551

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

7160

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

20753

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6011

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 330 мобільними бригадами з імунізації, 1 070 пунктами щеплення та 358 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 092
  • летальних випадків –

114
  • одужало (особи) –

1 116

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

30 587
  • методом ПЛР —

16 214
  • методом ІФА —

2 525
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

11 848

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 460 010
  • одужало (особи) –

2 264 523
  • летальних випадків –

56 889
  • проведено ПЛР-тестувань –

12 966 892

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2460010

4821

56889

114

2264523

1116

м. Київ

235985

169

5450

12

221434

24

Вінницька

76221

95

1798

3

71579

89

Волинська

66969

203

1271

4

62065

21

Дніпропетровська

151918

393

4903

7

135841

6

Донецька

103341

259

2630

2

93195

87

Житомирська

95938

301

1952

9

88947

126

Закарпатська

64068

28

1635

1

61081

31

Запорізька

115490

294

2678

12

105715

8

Івано-Франківська

92465

108

2203

2

87273

56

Київська

135090

106

2895

0

127615

16

Кіровоградська

21940

22

898

3

20239

2

Луганська

34949

85

1126

4

28555

2

Львівська

152841

295

3940

16

137176

94

Миколаївська

74934

221

1976

5

70291

57

Одеська

155871

215

3307

2

142137

102

Полтавська

82779

67

1946

0

78014

0

Рівненська

85872

80

1286

2

80971

14

Сумська

84823

241

1440

4

79330

26

Тернопільська

77580

239

1328

11

72536

146

Харківська

169512

592

4000

6

150513

1

Херсонська

43726

158

1346

0

37824

0

Хмельницька

97059

88

2032

0

89803

1

Черкаська

87739

94

1364

0

82479

12

Чернівецька

90957

410

2055

8

82110

172

Чернігівська

61943

58

1430

1

57800

23
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