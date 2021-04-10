Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.10.21)

За добу 03 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 12 962 507 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 190 643
|
отримали одну дозу, усього
|
7190641
|
5 771 866
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2002363
|
2754203
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
824168
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
33 924
|
отримали одну дозу, усього
|
17373
|
отримали дві дози, усього
|
16551
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
7160
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
20753
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6011
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 330 мобільними бригадами з імунізації, 1 070 пунктами щеплення та 358 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2460010
|
4821
|
56889
|
114
|
2264523
|
1116
|
м. Київ
|
235985
|
169
|
5450
|
12
|
221434
|
24
|
Вінницька
|
76221
|
95
|
1798
|
3
|
71579
|
89
|
Волинська
|
66969
|
203
|
1271
|
4
|
62065
|
21
|
Дніпропетровська
|
151918
|
393
|
4903
|
7
|
135841
|
6
|
Донецька
|
103341
|
259
|
2630
|
2
|
93195
|
87
|
Житомирська
|
95938
|
301
|
1952
|
9
|
88947
|
126
|
Закарпатська
|
64068
|
28
|
1635
|
1
|
61081
|
31
|
Запорізька
|
115490
|
294
|
2678
|
12
|
105715
|
8
|
Івано-Франківська
|
92465
|
108
|
2203
|
2
|
87273
|
56
|
Київська
|
135090
|
106
|
2895
|
0
|
127615
|
16
|
Кіровоградська
|
21940
|
22
|
898
|
3
|
20239
|
2
|
Луганська
|
34949
|
85
|
1126
|
4
|
28555
|
2
|
Львівська
|
152841
|
295
|
3940
|
16
|
137176
|
94
|
Миколаївська
|
74934
|
221
|
1976
|
5
|
70291
|
57
|
Одеська
|
155871
|
215
|
3307
|
2
|
142137
|
102
|
Полтавська
|
82779
|
67
|
1946
|
0
|
78014
|
0
|
Рівненська
|
85872
|
80
|
1286
|
2
|
80971
|
14
|
Сумська
|
84823
|
241
|
1440
|
4
|
79330
|
26
|
Тернопільська
|
77580
|
239
|
1328
|
11
|
72536
|
146
|
Харківська
|
169512
|
592
|
4000
|
6
|
150513
|
1
|
Херсонська
|
43726
|
158
|
1346
|
0
|
37824
|
0
|
Хмельницька
|
97059
|
88
|
2032
|
0
|
89803
|
1
|
Черкаська
|
87739
|
94
|
1364
|
0
|
82479
|
12
|
Чернівецька
|
90957
|
410
|
2055
|
8
|
82110
|
172
|
Чернігівська
|
61943
|
58
|
1430
|
1
|
57800
|
23