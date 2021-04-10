Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (04.10.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 092 летальних випадків – 114 одужало (особи) – 1 116 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 30 587 методом ПЛР — 16 214 методом ІФА — 2 525 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 11 848 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 460 010 одужало (особи) – 2 264 523 летальних випадків – 56 889 проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892