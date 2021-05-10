Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.07.21)

За добу 04 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 062 838 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 242 115
|
отримали одну дозу, усього
|
7242113
|
5 820 725
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2017120
|
2781263
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
833823
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
100 331
|
отримали одну дозу, усього
|
51472
|
отримали дві дози, усього
|
48859
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
29480
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
55395
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
15456
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 831 мобільною бригадою з імунізації, 2 925 пунктами щеплення та 339 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2469856
|
9846
|
57206
|
317
|
2268752
|
4229
|
м. Київ
|
236545
|
560
|
5463
|
13
|
221658
|
224
|
Вінницька
|
76364
|
143
|
1810
|
12
|
71650
|
71
|
Волинська
|
67291
|
322
|
1278
|
7
|
62136
|
71
|
Дніпропетровська
|
152910
|
992
|
4921
|
18
|
136365
|
524
|
Донецька
|
104003
|
662
|
2672
|
42
|
93392
|
197
|
Житомирська
|
96025
|
87
|
1967
|
15
|
89143
|
196
|
Закарпатська
|
64167
|
99
|
1638
|
3
|
61122
|
41
|
Запорізька
|
116157
|
667
|
2692
|
14
|
105795
|
80
|
Івано-Франківська
|
92616
|
151
|
2211
|
8
|
87371
|
98
|
Київська
|
135551
|
461
|
2900
|
5
|
127695
|
80
|
Кіровоградська
|
21956
|
16
|
899
|
1
|
20270
|
31
|
Луганська
|
35392
|
443
|
1136
|
10
|
28657
|
102
|
Львівська
|
153433
|
592
|
3953
|
13
|
137493
|
317
|
Миколаївська
|
75086
|
152
|
1981
|
5
|
70430
|
139
|
Одеська
|
156680
|
809
|
3308
|
1
|
142342
|
205
|
Полтавська
|
83305
|
526
|
1956
|
10
|
78127
|
113
|
Рівненська
|
86270
|
398
|
1302
|
16
|
81111
|
140
|
Сумська
|
85070
|
247
|
1455
|
15
|
79474
|
144
|
Тернопільська
|
77735
|
155
|
1340
|
12
|
72694
|
158
|
Харківська
|
170452
|
940
|
4018
|
18
|
150841
|
328
|
Херсонська
|
43852
|
126
|
1355
|
9
|
38087
|
263
|
Хмельницька
|
97237
|
178
|
2059
|
27
|
90014
|
211
|
Черкаська
|
88081
|
342
|
1377
|
13
|
82627
|
148
|
Чернівецька
|
91566
|
609
|
2078
|
23
|
82386
|
276
|
Чернігівська
|
62112
|
169
|
1437
|
7
|
57872
|
72