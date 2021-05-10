Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.07.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 881 летальних випадків – 317 одужало (особи) – 4 229 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 74 125 методом ПЛР — 37 080 методом ІФА — 8 762 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 28 283 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 469 856 одужало (особи) – 2 268 752 летальних випадків – 57 206 проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972