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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.07.21)

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 За добу 04 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 918, медпрацівників – 207).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 062 838 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 242 115

отримали одну дозу, усього

7242113

отримали дві дози, усього

5 820 725

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2017120

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2781263

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

833823

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

100 331

отримали одну дозу, усього

51472

отримали дві дози, усього

48859

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

29480

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

55395

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

15456

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 831 мобільною бригадою з імунізації, 2 925 пунктами щеплення та 339 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 881
  • летальних випадків –

317
  • одужало (особи) –

4 229

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

74 125
  • методом ПЛР —

37 080
  • методом ІФА —

8 762
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

28 283

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 469 856
  • одужало (особи) –

2 268 752
  • летальних випадків –

57 206
  • проведено ПЛР-тестувань –

13 003 972

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2469856

9846

57206

317

2268752

4229

м. Київ

236545

560

5463

13

221658

224

Вінницька

76364

143

1810

12

71650

71

Волинська

67291

322

1278

7

62136

71

Дніпропетровська

152910

992

4921

18

136365

524

Донецька

104003

662

2672

42

93392

197

Житомирська

96025

87

1967

15

89143

196

Закарпатська

64167

99

1638

3

61122

41

Запорізька

116157

667

2692

14

105795

80

Івано-Франківська

92616

151

2211

8

87371

98

Київська

135551

461

2900

5

127695

80

Кіровоградська

21956

16

899

1

20270

31

Луганська

35392

443

1136

10

28657

102

Львівська

153433

592

3953

13

137493

317

Миколаївська

75086

152

1981

5

70430

139

Одеська

156680

809

3308

1

142342

205

Полтавська

83305

526

1956

10

78127

113

Рівненська

86270

398

1302

16

81111

140

Сумська

85070

247

1455

15

79474

144

Тернопільська

77735

155

1340

12

72694

158

Харківська

170452

940

4018

18

150841

328

Херсонська

43852

126

1355

9

38087

263

Хмельницька

97237

178

2059

27

90014

211

Черкаська

88081

342

1377

13

82627

148

Чернівецька

91566

609

2078

23

82386

276

Чернігівська

62112

169

1437

7

57872

72
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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