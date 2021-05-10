Віктор Ляшко: Аеромедицина - це не лише вдосконалення цивільної медичної допомоги, це про кожне врятоване життя пацієнта

З 1 жовтня у аеропорті "Ягеллон" чергує гелікоптер Національної поліції України для здійснення аеромедичної евакуації пацієнтів та транспортування донорських органів. Диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання щодо аеромедичної евакуації хворих із невідкладними станами.

Лише за вересень в рамках реалізації проєкту з аеромедичної евакуації було здійснено 13 вильотів, серед яких також 1 транспортування донорського серця. Наймолодшому пацієнтові було 7 років, найстаршому – 77. Поки рекордним був день 29 вересня, коли залучені до проєкту пілоти та медики здійснили три вильоти: двічі надавали допомогу пацієнтам, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод і здійснили транспортування жительки Київської області із патологією аорти, яку слід було максимально швидко госпіталізувати.

«Ми не збираємося зупинятися на досягнутому у напрямку розвитку аеромедичної евакуації. Цей пілотний проєкт і далі продовжуватиме розвиватися, працюємо над тим, щоб додавати нові регіони до аеромедичної географії. У межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво» на 2022-2023 роки в рамках покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачено будівництво гелікоптерних майданчиків у кожній обласній клінічній лікарні, в кожному регіоні нашої країни» - зазначив міністр охорони здоров’я, Віктор Ляшко.

Наразі, як «літаюча швидка» проект працює для Київської та Львівської областей та міста Києва. У межах проекту можливе транспортування пацієнтів з усіх не окупованих гірських регіонів країни. Крім того надання допомоги у надзвичайних ситуаціях та при випадках із масовим надходженням постраждалих може здійснюватись також на всій території України.

Нагадаємо, що наразі міжгоспітальні перевезення можуть виконуватись із лікарень Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

Транспортування донорського серця/реципієнтів може здійснюватись з усіх населених пунктів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, а також з м. Київ.

МОЗ України