05. 10. 2021
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ДП «Медзакупівлі України» уклало контракти на закупівлю 622 автомобілів швидкої допомоги

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Наприкінці вересня ДП «Медзакупівлі України» завершило контрактування постачальників для закупівлі 622 автомобілів швидкої медичної допомоги. Відповідно до процедур закупівлі, які відбулися у серпні-вересні 2021 року, було укладено 15 договорів на загальну суму більш ніж 1 млрд грн.  

Економія коштів платників податків, що була досягнута в результаті процедур закупівлі, складає близько 346,7 млн грн від 1,35 млрд грн, що були заплановані у паспорті бюджетної програми на 2021 рік.

Марки автомобілів: Fiat Ducato, Peugeot Boxer та Citroen Jumper. Їхні поставки очікуються протягом IV кварталу 2021 року - I кварталу 2022 року. 

Закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги відбулися за спрощеною/допороговою процедурою, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Такий порядок щодо закупівлі товарів та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), встановлений на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». 

Нагадаємо, що закупівлі швидких відбуваються у межах виконання бюджетної програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 (зі змінами). У 2021 році закуповуються АШМД, що мають відповідати оновленому стандарту ДСТУ EN 1789:2019.

МОЗ  України

 

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