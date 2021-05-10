ДП «Медзакупівлі України» уклало контракти на закупівлю 622 автомобілів швидкої допомоги

Наприкінці вересня ДП «Медзакупівлі України» завершило контрактування постачальників для закупівлі 622 автомобілів швидкої медичної допомоги. Відповідно до процедур закупівлі, які відбулися у серпні-вересні 2021 року, було укладено 15 договорів на загальну суму більш ніж 1 млрд грн.

Економія коштів платників податків, що була досягнута в результаті процедур закупівлі, складає близько 346,7 млн грн від 1,35 млрд грн, що були заплановані у паспорті бюджетної програми на 2021 рік.

Марки автомобілів: Fiat Ducato, Peugeot Boxer та Citroen Jumper. Їхні поставки очікуються протягом IV кварталу 2021 року - I кварталу 2022 року.

Закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги відбулися за спрощеною/допороговою процедурою, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Такий порядок щодо закупівлі товарів та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), встановлений на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Нагадаємо, що закупівлі швидких відбуваються у межах виконання бюджетної програми «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 (зі змінами). У 2021 році закуповуються АШМД, що мають відповідати оновленому стандарту ДСТУ EN 1789:2019.

МОЗ України