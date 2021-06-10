Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.10.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 745 летальних випадків – 320 одужало (особи) – 4 630 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 135 559 методом ПЛР — 54 386 методом ІФА — 11 665 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 69 508 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 482 518 одужало (особи) – 2 273 382 летальних випадків – 57 526 проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358