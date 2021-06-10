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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.10.21)

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За добу 05 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1186, медпрацівників – 271).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 180 072 щеплення.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 300 774

отримали одну дозу, усього

7300772

отримали дві дози, усього

5 879 300

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2034055

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2811924

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

844886

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

117 234

отримали одну дозу, усього

58659

отримали дві дози, усього

58575

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

34746

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

62743

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19745

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 887 мобільними бригадами з імунізації, 2 938 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 745
  • летальних випадків –

320
  • одужало (особи) –

4 630

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

135 559
  • методом ПЛР —

54 386
  • методом ІФА —

11 665
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

69 508

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 482 518
  • одужало (особи) –

2 273 382
  • летальних випадків –

57 526
  • проведено ПЛР-тестувань –

13 058 358

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2482518

12662

57526

320

2273382

4630

м. Київ

237337

792

5474

11

221870

212

Вінницька

76639

275

1814

4

71737

87

Волинська

67606

315

1281

3

62193

57

Дніпропетровська

153874

964

4944

23

136915

550

Донецька

104764

761

2702

30

93749

357

Житомирська

96407

382

1982

15

89272

129

Закарпатська

64308

141

1644

6

61136

14

Запорізька

116940

783

2708

16

105941

146

Івано-Франківська

92921

305

2222

11

87535

164

Київська

135993

442

2913

13

127906

211

Кіровоградська

22032

76

901

2

20280

10

Луганська

35968

576

1154

18

28832

175

Львівська

154078

645

3965

12

137694

201

Миколаївська

75453

367

1985

4

70599

169

Одеська

157756

1076

3346

38

142401

59

Полтавська

83780

475

1959

3

78340

213

Рівненська

86779

509

1310

8

81398

287

Сумська

85511

441

1472

17

79636

162

Тернопільська

78027

292

1350

10

72880

186

Харківська

171615

1163

4044

26

151385

544

Херсонська

44275

423

1365

10

38253

166

Хмельницька

97786

549

2066

7

90161

147

Черкаська

88473

392

1390

13

82783

156

Чернівецька

92050

484

2088

10

82614

228

Чернігівська

62146

34

1447

10

57872

0
 
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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