Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.10.21)

За добу 05 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1186, медпрацівників – 271).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 180 072 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 300 774
|
отримали одну дозу, усього
|
7300772
|
5 879 300
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2034055
|
2811924
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
844886
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
117 234
|
отримали одну дозу, усього
|
58659
|
отримали дві дози, усього
|
58575
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
34746
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
62743
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19745
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 887 мобільними бригадами з імунізації, 2 938 пунктами щеплення та 346 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2482518
|
12662
|
57526
|
320
|
2273382
|
4630
|
м. Київ
|
237337
|
792
|
5474
|
11
|
221870
|
212
|
Вінницька
|
76639
|
275
|
1814
|
4
|
71737
|
87
|
Волинська
|
67606
|
315
|
1281
|
3
|
62193
|
57
|
Дніпропетровська
|
153874
|
964
|
4944
|
23
|
136915
|
550
|
Донецька
|
104764
|
761
|
2702
|
30
|
93749
|
357
|
Житомирська
|
96407
|
382
|
1982
|
15
|
89272
|
129
|
Закарпатська
|
64308
|
141
|
1644
|
6
|
61136
|
14
|
Запорізька
|
116940
|
783
|
2708
|
16
|
105941
|
146
|
Івано-Франківська
|
92921
|
305
|
2222
|
11
|
87535
|
164
|
Київська
|
135993
|
442
|
2913
|
13
|
127906
|
211
|
Кіровоградська
|
22032
|
76
|
901
|
2
|
20280
|
10
|
Луганська
|
35968
|
576
|
1154
|
18
|
28832
|
175
|
Львівська
|
154078
|
645
|
3965
|
12
|
137694
|
201
|
Миколаївська
|
75453
|
367
|
1985
|
4
|
70599
|
169
|
Одеська
|
157756
|
1076
|
3346
|
38
|
142401
|
59
|
Полтавська
|
83780
|
475
|
1959
|
3
|
78340
|
213
|
Рівненська
|
86779
|
509
|
1310
|
8
|
81398
|
287
|
Сумська
|
85511
|
441
|
1472
|
17
|
79636
|
162
|
Тернопільська
|
78027
|
292
|
1350
|
10
|
72880
|
186
|
Харківська
|
171615
|
1163
|
4044
|
26
|
151385
|
544
|
Херсонська
|
44275
|
423
|
1365
|
10
|
38253
|
166
|
Хмельницька
|
97786
|
549
|
2066
|
7
|
90161
|
147
|
Черкаська
|
88473
|
392
|
1390
|
13
|
82783
|
156
|
Чернівецька
|
92050
|
484
|
2088
|
10
|
82614
|
228
|
Чернігівська
|
62146
|
34
|
1447
|
10
|
57872
|
0