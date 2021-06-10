«Чистий мозок» — дайджест спростувань медичних міфів №3

МОЗ спільно з освітньою платформою @StopFake продовжують інформаційний проєкт «Чистий мозок». Представляємо Вам нову підбірку спростувань.

МІФ №1: Побічні ефекти вакцин від COVID-19 у десятки разів перевищують такі ефекти від вакцин проти грипу

ФАКТ: У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що побічні ефекти вакцин від COVID-19 в десятки разів перевищують подібні негативні реакції від вакцин проти грипу. Таку заяву нібито зробив ізраїльський вчений Джош Гецков, оприлюднивши результати свого «дослідження» на прикладі США. Він порівняв частоту важких побічних наслідків після щеплень від грипу і від COVID-19.

Насправді автор цього «дослідження» Джош Гецков посилається на цифри з американської бази даних VAERS, яка реєструє несприятливі події після вакцинації. Головною причиною, з якої дані Гецкова не можна назвати достовірними, є те, що система VAERS не вважається надійним джерелом інформації про побічні реакції після вакцинації і не гарантує наявності причинно-наслідкового зв’язку між цими подіями.

Більше інформації тут: https://bit.ly/3a4e1qR



МІФ №2: Президент Зеленський дозволив зняти маски

ФАКТ: У соціальних мережах поширюється пост про те, що Президент України Володимир Зеленський підписав 28 вересня указ, який нібито дозволяє не носити маски в 8 регіонах країни. «Президент дозволив зняти маски», – фотографією Зеленського і цим підписом супроводжується пост.

Президент Володимир Зеленський не підписував указів про те, що в певних регіонах України медичну маску можна не носити. В Україні триває адаптивний карантин, правила якого передбачають носіння засобів індивідуального захисту в громадських приміщеннях і громадському транспорті.

Більше інформації тут: https://bit.ly/2ZLtmdY



МІФ №3: Користувачі iPhone 13 мусять підтвердити статус вакцинації перед розблокуванням телефону

ФАКТ: У мережі поширюється повідомлення про те, що екран нової моделі iPhone можна буде розблокувати тільки за допомогою паспорта вакцинації. Про це нібито заявив Тім Кук, генеральний директор Apple, під час презентації iPhone 13. «Ми тут, в Apple, робимо все, що тільки можемо, щоб убезпечити вас, захищаючи наші священні продукти від рук мерзенних нещеплених, – нібито заявив Тім Кук під час виступу. – Ми присягаємося заборонити неприщепленим спілкуватися зі світом».

Однак такі повідомлення – неправда. Новину про це вигадало сатиричне виданням The Babylon Bee.

Більше інформації тут: https://bit.ly/3A9jWFF



МІФ №4: CDC змінив визначення слова «вакцина» і підтвердив її неефективність

ФАКТ: У соціальних мережах поширюється чергова дезінформація про імунізацію проти COVID-19. Цього разу прихильники антивакцинаторського руху «спіймали на брехні» Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC), які дещо змінили визначення слова «вакцина». Деякі користувачі соцмереж припустили: зміни були «спробою CDC приховати той факт», що вакцини від COVID-19 «неефективні» проти штамів коронавірусу.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) дійсно трохи змінили визначення терміну «вакцина». Зараз CDC визначає термін «вакцина» як «препарат, який використовується для стимуляції імунної відповіді організму проти хвороб». Незважаючи на бюрократичні формальності, вакцини проти коронавірусу, як і раніше, виконують саме те завдання, для якого вони були розроблені. Препарати захищають людину від тяжкого перебігу захворювання, можливої ​​госпіталізації й навіть летального результату.

Більше у спростуванні: https://bit.ly/3FdgY6R

МІФ №5: Після вакцини від COVID-19 людина стає носієм інфекції

ФАКТ: У соціальних мережах поширюють «висловлювання професора Олександра Редька» про те, що після щеплення від коронавірусу людина стає носієм інфекції, «вона виділяє з себе вірус, вона захворіватиме у два рази частіше, ніж до щеплення, а хворіти – важче», а брати участь у вакцинації – «це все одно, що опинитися піддослідним в безкоштовному експерименті над людьми».

Після вакцинації людина не стає носієм інфекції, оскільки жодна з вакцин, дозволених до широкого застосування в Європі, не містить живого коронавірусу. Також немає ніяких фактів, які б доводили, що вакцини викликають більш важкий перебіг COVID-19, а вакциновані люди вдвічі частіше хворіють.

Більше у спростуванні: https://bit.ly/3A3r0DX

МОЗ України