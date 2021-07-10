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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.10.21)

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За добу 06 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1421, медпрацівників – 341).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 302 370 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 360 202

отримали одну дозу, усього

7360200

отримали дві дози, усього

5 942 170

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2051500

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2844067

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

854726

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

122 298

отримали одну дозу, усього

59428

отримали дві дози, усього

62870

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36738

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

67432

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

18128

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 914 мобільними бригадами з імунізації, 3 038 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 541
  • летальних випадків –

314
  • одужало (особи) –

4 380

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

113 077
  • методом ПЛР —

53 031
  • методом ІФА —

9 964
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

50 082

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 497 643
  • одужало (особи) –

2 277 762
  • летальних випадків –

57 840
  • проведено ПЛР-тестувань –

13 111 389

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2497643

15125

57840

314

2277762

4380

м. Київ

238139

802

5487

13

222111

241

Вінницька

76861

222

1817

3

71828

91

Волинська

68013

407

1283

2

62266

73

Дніпропетровська

154916

1042

4977

33

137352

437

Донецька

105749

985

2715

13

94266

517

Житомирська

97110

703

1992

10

89393

121

Закарпатська

64517

209

1647

3

61147

11

Запорізька

117682

742

2720

12

106046

105

Івано-Франківська

93349

428

2237

15

87745

210

Київська

136487

494

2926

13

128064

158

Кіровоградська

22131

99

903

2

20300

20

Луганська

36463

495

1166

12

28937

105

Львівська

155208

1130

3996

31

137830

136

Миколаївська

75689

236

1990

5

70714

115

Одеська

158815

1059

3389

43

142443

42

Полтавська

84148

368

1970

11

78641

301

Рівненська

87355

576

1318

8

81555

157

Сумська

86185

674

1479

7

79783

147

Тернопільська

78639

612

1353

3

73096

216

Харківська

172783

1168

4067

23

151785

400

Херсонська

44763

488

1378

13

38451

198

Хмельницька

98345

559

2075

9

90278

117

Черкаська

88980

507

1396

6

82915

132

Чернівецька

92722

672

2104

16

82889

275

Чернігівська

62594

448

1455

8

57927

55
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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