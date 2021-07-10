Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.10.21)

За добу 06 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1421, медпрацівників – 341).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 302 370 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 360 202
|
отримали одну дозу, усього
|
7360200
|
5 942 170
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2051500
|
2844067
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
854726
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
122 298
|
отримали одну дозу, усього
|
59428
|
отримали дві дози, усього
|
62870
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36738
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
67432
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
18128
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 914 мобільними бригадами з імунізації, 3 038 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2497643
|
15125
|
57840
|
314
|
2277762
|
4380
|
м. Київ
|
238139
|
802
|
5487
|
13
|
222111
|
241
|
Вінницька
|
76861
|
222
|
1817
|
3
|
71828
|
91
|
Волинська
|
68013
|
407
|
1283
|
2
|
62266
|
73
|
Дніпропетровська
|
154916
|
1042
|
4977
|
33
|
137352
|
437
|
Донецька
|
105749
|
985
|
2715
|
13
|
94266
|
517
|
Житомирська
|
97110
|
703
|
1992
|
10
|
89393
|
121
|
Закарпатська
|
64517
|
209
|
1647
|
3
|
61147
|
11
|
Запорізька
|
117682
|
742
|
2720
|
12
|
106046
|
105
|
Івано-Франківська
|
93349
|
428
|
2237
|
15
|
87745
|
210
|
Київська
|
136487
|
494
|
2926
|
13
|
128064
|
158
|
Кіровоградська
|
22131
|
99
|
903
|
2
|
20300
|
20
|
Луганська
|
36463
|
495
|
1166
|
12
|
28937
|
105
|
Львівська
|
155208
|
1130
|
3996
|
31
|
137830
|
136
|
Миколаївська
|
75689
|
236
|
1990
|
5
|
70714
|
115
|
Одеська
|
158815
|
1059
|
3389
|
43
|
142443
|
42
|
Полтавська
|
84148
|
368
|
1970
|
11
|
78641
|
301
|
Рівненська
|
87355
|
576
|
1318
|
8
|
81555
|
157
|
Сумська
|
86185
|
674
|
1479
|
7
|
79783
|
147
|
Тернопільська
|
78639
|
612
|
1353
|
3
|
73096
|
216
|
Харківська
|
172783
|
1168
|
4067
|
23
|
151785
|
400
|
Херсонська
|
44763
|
488
|
1378
|
13
|
38451
|
198
|
Хмельницька
|
98345
|
559
|
2075
|
9
|
90278
|
117
|
Черкаська
|
88980
|
507
|
1396
|
6
|
82915
|
132
|
Чернівецька
|
92722
|
672
|
2104
|
16
|
82889
|
275
|
Чернігівська
|
62594
|
448
|
1455
|
8
|
57927
|
55