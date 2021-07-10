Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.10.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 541 летальних випадків – 314 одужало (особи) – 4 380 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 113 077 методом ПЛР — 53 031 методом ІФА — 9 964 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 50 082 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 497 643 одужало (особи) – 2 277 762 летальних випадків – 57 840 проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389