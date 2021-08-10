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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.10.21)

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За добу 07 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).

 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 430 055 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 421 452

отримали одну дозу, усього

7421450

отримали дві дози, усього

6 008 605

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2069058

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2877649

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

864836

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

127 685

отримали одну дозу, усього

61250

отримали дві дози, усього

66435

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

37540

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

70335

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

19810

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

 

Щеплення проводилось 936 мобільними бригадами з імунізації, 3 050 пунктами щеплення та 355 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 526
  • летальних випадків –

241
  • одужало (особи) –

4 720

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

106 869
  • методом ПЛР —

53 211
  • методом ІФА —

10 100
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

43 558

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2 514 005
  • одужало (особи) –

2 282 482
  • летальних випадків –

58 081
  • проведено ПЛР-тестувань –

13 164 600

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2514005

16362

58081

241

2282482

4720

м. Київ

238860

721

5503

16

222239

128

Вінницька

77163

302

1825

8

71937

109

Волинська

68408

395

1286

3

62295

29

Дніпропетровська

156261

1345

5002

25

137685

333

Донецька

106698

949

2718

3

94651

385

Житомирська

97660

550

2004

12

89631

238

Закарпатська

64666

149

1651

4

61167

20

Запорізька

118490

808

2738

18

106227

181

Івано-Франківська

93730

381

2241

4

87914

169

Київська

137012

525

2935

9

128181

117

Кіровоградська

22234

103

903

0

20316

16

Луганська

37121

658

1182

16

29152

215

Львівська

156445

1237

4010

14

137859

29

Миколаївська

76031

342

2002

12

70990

276

Одеська

160233

1418

3395

6

142746

303

Полтавська

84722

574

1974

4

78718

77

Рівненська

87917

562

1322

4

81892

337

Сумська

87030

845

1488

9

80019

236

Тернопільська

79253

614

1363

10

73229

133

Харківська

173808

1025

4091

24

152288

503

Херсонська

45479

716

1378

0

38571

120

Хмельницька

98953

608

2085

10

90602

324

Черкаська

89562

582

1406

10

82990

75

Чернівецька

93333

611

2116

12

83191

302

Чернігівська

62936

342

1463

8

57992

65
 
 
Дані з тимчасов
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