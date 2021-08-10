Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.10.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 526 летальних випадків – 241 одужало (особи) – 4 720 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 106 869 методом ПЛР — 53 211 методом ІФА — 10 100 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 43 558 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2 514 005 одужало (особи) – 2 282 482 летальних випадків – 58 081 проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600