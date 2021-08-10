Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.10.21)

За добу 07 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 430 055 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 421 452
|
отримали одну дозу, усього
|
7421450
|
6 008 605
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2069058
|
2877649
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
864836
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
127 685
|
отримали одну дозу, усього
|
61250
|
отримали дві дози, усього
|
66435
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
37540
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
70335
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
19810
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 936 мобільними бригадами з імунізації, 3 050 пунктами щеплення та 355 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2514005
|
16362
|
58081
|
241
|
2282482
|
4720
|
м. Київ
|
238860
|
721
|
5503
|
16
|
222239
|
128
|
Вінницька
|
77163
|
302
|
1825
|
8
|
71937
|
109
|
Волинська
|
68408
|
395
|
1286
|
3
|
62295
|
29
|
Дніпропетровська
|
156261
|
1345
|
5002
|
25
|
137685
|
333
|
Донецька
|
106698
|
949
|
2718
|
3
|
94651
|
385
|
Житомирська
|
97660
|
550
|
2004
|
12
|
89631
|
238
|
Закарпатська
|
64666
|
149
|
1651
|
4
|
61167
|
20
|
Запорізька
|
118490
|
808
|
2738
|
18
|
106227
|
181
|
Івано-Франківська
|
93730
|
381
|
2241
|
4
|
87914
|
169
|
Київська
|
137012
|
525
|
2935
|
9
|
128181
|
117
|
Кіровоградська
|
22234
|
103
|
903
|
0
|
20316
|
16
|
Луганська
|
37121
|
658
|
1182
|
16
|
29152
|
215
|
Львівська
|
156445
|
1237
|
4010
|
14
|
137859
|
29
|
Миколаївська
|
76031
|
342
|
2002
|
12
|
70990
|
276
|
Одеська
|
160233
|
1418
|
3395
|
6
|
142746
|
303
|
Полтавська
|
84722
|
574
|
1974
|
4
|
78718
|
77
|
Рівненська
|
87917
|
562
|
1322
|
4
|
81892
|
337
|
Сумська
|
87030
|
845
|
1488
|
9
|
80019
|
236
|
Тернопільська
|
79253
|
614
|
1363
|
10
|
73229
|
133
|
Харківська
|
173808
|
1025
|
4091
|
24
|
152288
|
503
|
Херсонська
|
45479
|
716
|
1378
|
0
|
38571
|
120
|
Хмельницька
|
98953
|
608
|
2085
|
10
|
90602
|
324
|
Черкаська
|
89562
|
582
|
1406
|
10
|
82990
|
75
|
Чернівецька
|
93333
|
611
|
2116
|
12
|
83191
|
302
|
Чернігівська
|
62936
|
342
|
1463
|
8
|
57992
|
65