Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.10.21)

За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8 832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 683 903 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 548 873 отримали одну дозу, усього 7548871 отримали дві дози, усього 6 135 032 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2103551 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2949562 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 885851 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 39060 отримали одну дозу, усього 19277 отримали дві дози, усього 19783 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 9103 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 23190 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6767 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 353 мобільними бригадами з імунізації, 1 282 пунктами щеплення та 356 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 672 летальних випадків – 207 одужало (особи) – 2053 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 52064 методом ПЛР — 23675 методом ІФА — 3480 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24909 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2550089 одужало (особи) – 2292480 летальних випадків – 58700 проведено ПЛР-тестувань – 13277259

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України