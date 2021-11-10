Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.10.21)

За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8 832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 683 903 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 548 873
|
отримали одну дозу, усього
|
7548871
|
6 135 032
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2103551
|
2949562
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
885851
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
39060
|
отримали одну дозу, усього
|
19277
|
отримали дві дози, усього
|
19783
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
9103
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
23190
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
6767
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 353 мобільними бригадами з імунізації, 1 282 пунктами щеплення та 356 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 672
|
|
207
|
|
2053
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
52064
|
|
23675
|
|
3480
|
|
24909
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2550089
|
|
2292480
|
|
58700
|
|
13277259
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2550089
|
8832
|
58700
|
207
|
2292480
|
2053
|
м. Київ
|
240256
|
213
|
5551
|
21
|
222683
|
42
|
Вінницька
|
77716
|
108
|
1838
|
7
|
72205
|
57
|
Волинська
|
69139
|
206
|
1300
|
4
|
62784
|
179
|
Дніпропетровська
|
159155
|
765
|
5047
|
14
|
138910
|
204
|
Донецька
|
109066
|
469
|
2752
|
1
|
95648
|
176
|
Житомирська
|
99399
|
510
|
2049
|
16
|
89819
|
68
|
Закарпатська
|
64954
|
41
|
1658
|
2
|
61272
|
17
|
Запорізька
|
120786
|
687
|
2773
|
22
|
106534
|
152
|
Івано-Франківська
|
94406
|
122
|
2254
|
1
|
88273
|
20
|
Київська
|
137997
|
72
|
2946
|
0
|
128496
|
9
|
Кіровоградська
|
22480
|
34
|
909
|
3
|
20347
|
2
|
Луганська
|
37986
|
218
|
1198
|
5
|
29438
|
92
|
Львівська
|
158433
|
343
|
4053
|
12
|
138438
|
38
|
Миколаївська
|
77095
|
392
|
2017
|
5
|
71269
|
96
|
Одеська
|
163243
|
690
|
3454
|
33
|
143055
|
8
|
Полтавська
|
85404
|
132
|
1985
|
5
|
78821
|
0
|
Рівненська
|
88736
|
169
|
1338
|
5
|
82209
|
45
|
Сумська
|
88652
|
468
|
1501
|
3
|
80257
|
28
|
Тернопільська
|
80337
|
234
|
1384
|
4
|
73605
|
138
|
Харківська
|
177984
|
1419
|
4166
|
28
|
153430
|
484
|
Херсонська
|
47129
|
374
|
1392
|
0
|
38708
|
0
|
Хмельницька
|
100412
|
287
|
2107
|
5
|
90973
|
5
|
Черкаська
|
90514
|
230
|
1407
|
0
|
83178
|
51
|
Чернівецька
|
94993
|
447
|
2149
|
10
|
83835
|
142
|
Чернігівська
|
63817
|
202
|
1472
|
1
|
58293
|
0