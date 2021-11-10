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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.10.21)

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За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8 832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 683 903 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 548 873

отримали одну дозу, усього

7548871

отримали дві дози, усього

6 135 032

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2103551

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2949562

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

885851

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

39060

отримали одну дозу, усього

19277

отримали дві дози, усього

19783

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

9103

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

23190

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6767

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 353 мобільними бригадами з імунізації, 1 282 пунктами щеплення та 356 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 672
  • летальних випадків –

207
  • одужало (особи) –

2053

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

52064
  • методом ПЛР —

23675
  • методом ІФА —

3480
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

24909

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2550089
  • одужало (особи) –

2292480
  • летальних випадків –

58700
  • проведено ПЛР-тестувань –

13277259

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2550089

8832

58700

207

2292480

2053

м. Київ

240256

213

5551

21

222683

42

Вінницька

77716

108

1838

7

72205

57

Волинська

69139

206

1300

4

62784

179

Дніпропетровська

159155

765

5047

14

138910

204

Донецька

109066

469

2752

1

95648

176

Житомирська

99399

510

2049

16

89819

68

Закарпатська

64954

41

1658

2

61272

17

Запорізька

120786

687

2773

22

106534

152

Івано-Франківська

94406

122

2254

1

88273

20

Київська

137997

72

2946

0

128496

9

Кіровоградська

22480

34

909

3

20347

2

Луганська

37986

218

1198

5

29438

92

Львівська

158433

343

4053

12

138438

38

Миколаївська

77095

392

2017

5

71269

96

Одеська

163243

690

3454

33

143055

8

Полтавська

85404

132

1985

5

78821

0

Рівненська

88736

169

1338

5

82209

45

Сумська

88652

468

1501

3

80257

28

Тернопільська

80337

234

1384

4

73605

138

Харківська

177984

1419

4166

28

153430

484

Херсонська

47129

374

1392

0

38708

0

Хмельницька

100412

287

2107

5

90973

5

Черкаська

90514

230

1407

0

83178

51

Чернівецька

94993

447

2149

10

83835

142

Чернігівська

63817

202

1472

1

58293

0
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
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