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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.10.21)

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За добу 11 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 807 133 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

7 609 049

отримали одну дозу, усього

7609047

отримали дві дози, усього

6 198 086

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

2121843

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

2980244

 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

897053

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1102042

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

123230

отримали одну дозу, усього

60176

отримали дві дози, усього

63054

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

37178

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

63253

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

22799

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

0

Щеплення проводилось 920 мобільними бригадами з імунізації, 2 913 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2274
  • летальних випадків –

352
  • одужало (особи) –

5419

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

93732
  • методом ПЛР —

46233
  • методом ІФА —

8913
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

38586

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

2562085
  • одужало (особи) –

2297899
  • летальних випадків –

59052
  • проведено ПЛР-тестувань –

13323492

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2562085

11996

59052

352

2297899

5419

м. Київ

240884

628

5576

25

222881

198

Вінницька

77837

121

1839

1

72343

138

Волинська

69461

322

1315

15

62871

87

Дніпропетровська

160011

856

5059

12

139361

451

Донецька

109673

607

2788

36

95920

272

Житомирська

99554

155

2064

15

90179

360

Закарпатська

65093

139

1664

6

61330

58

Запорізька

121501

715

2798

25

106678

144

Івано-Франківська

94578

172

2263

9

88429

156

Київська

138509

512

2961

15

128684

188

Кіровоградська

22533

53

914

5

20390

43

Луганська

38534

548

1216

18

29563

125

Львівська

159411

978

4086

33

138678

240

Миколаївська

77279

184

2029

12

71476

207

Одеська

164059

816

3454

0

143197

142

Полтавська

86073

669

2000

15

78944

123

Рівненська

89228

492

1347

9

82607

398

Сумська

89101

449

1521

20

80431

174

Тернопільська

80499

162

1392

8

73860

255

Харківська

179486

1502

4187

21

154068

638

Херсонська

47479

350

1398

6

38841

133

Хмельницька

100639

227

2120

13

91197

224

Черкаська

91046

532

1416

9

83378

200

Чернівецька

95553

560

2163

14

84146

311

Чернігівська

64064

247

1482

10

58447

154
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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