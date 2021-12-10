Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.10.21)

За добу 11 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 807 133 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
7 609 049
|
отримали одну дозу, усього
|
7609047
|
6 198 086
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
2121843
|
2980244
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
897053
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1102042
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
123230
|
отримали одну дозу, усього
|
60176
|
отримали дві дози, усього
|
63054
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
37178
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
63253
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
22799
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
0
Щеплення проводилось 920 мобільними бригадами з імунізації, 2 913 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2274
|
|
352
|
|
5419
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
93732
|
|
46233
|
|
8913
|
|
38586
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
2562085
|
|
2297899
|
|
59052
|
|
13323492
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2562085
|
11996
|
59052
|
352
|
2297899
|
5419
|
м. Київ
|
240884
|
628
|
5576
|
25
|
222881
|
198
|
Вінницька
|
77837
|
121
|
1839
|
1
|
72343
|
138
|
Волинська
|
69461
|
322
|
1315
|
15
|
62871
|
87
|
Дніпропетровська
|
160011
|
856
|
5059
|
12
|
139361
|
451
|
Донецька
|
109673
|
607
|
2788
|
36
|
95920
|
272
|
Житомирська
|
99554
|
155
|
2064
|
15
|
90179
|
360
|
Закарпатська
|
65093
|
139
|
1664
|
6
|
61330
|
58
|
Запорізька
|
121501
|
715
|
2798
|
25
|
106678
|
144
|
Івано-Франківська
|
94578
|
172
|
2263
|
9
|
88429
|
156
|
Київська
|
138509
|
512
|
2961
|
15
|
128684
|
188
|
Кіровоградська
|
22533
|
53
|
914
|
5
|
20390
|
43
|
Луганська
|
38534
|
548
|
1216
|
18
|
29563
|
125
|
Львівська
|
159411
|
978
|
4086
|
33
|
138678
|
240
|
Миколаївська
|
77279
|
184
|
2029
|
12
|
71476
|
207
|
Одеська
|
164059
|
816
|
3454
|
0
|
143197
|
142
|
Полтавська
|
86073
|
669
|
2000
|
15
|
78944
|
123
|
Рівненська
|
89228
|
492
|
1347
|
9
|
82607
|
398
|
Сумська
|
89101
|
449
|
1521
|
20
|
80431
|
174
|
Тернопільська
|
80499
|
162
|
1392
|
8
|
73860
|
255
|
Харківська
|
179486
|
1502
|
4187
|
21
|
154068
|
638
|
Херсонська
|
47479
|
350
|
1398
|
6
|
38841
|
133
|
Хмельницька
|
100639
|
227
|
2120
|
13
|
91197
|
224
|
Черкаська
|
91046
|
532
|
1416
|
9
|
83378
|
200
|
Чернівецька
|
95553
|
560
|
2163
|
14
|
84146
|
311
|
Чернігівська
|
64064
|
247
|
1482
|
10
|
58447
|
154