Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.10.21)

За добу 11 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 807 133 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 7 609 049 отримали одну дозу, усього 7609047 отримали дві дози, усього 6 198 086 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 2121843 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 2980244 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 897053 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1102042 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 123230 отримали одну дозу, усього 60176 отримали дві дози, усього 63054 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 37178 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 63253 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 22799 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 0

Щеплення проводилось 920 мобільними бригадами з імунізації, 2 913 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2274 летальних випадків – 352 одужало (особи) – 5419 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 93732 методом ПЛР — 46233 методом ІФА — 8913 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 38586 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 2562085 одужало (особи) – 2297899 летальних випадків – 59052 проведено ПЛР-тестувань – 13323492

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України